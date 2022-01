La o zi după ce a fost făcută publică informația că Dan Negru părăsește postul Antena 1, după 22 de ani, acesta a confirmat-o printr-o postare pe pagina sa de pe Facebook.

Acesta le mulțumește colegilor de la postul pe care îl părăsește și își amintește de începuturile lui în televiziune:

"Cei mai frumoși ani sunt cei ce vor veni!

Mulțumesc pentru toți anii din urmă!

Am văzut vorbele frumoase spuse de colegii mei.

Le mulțumesc!

Porecla "regele audiențelor" le-o datorez lor! Ei au făcut posibile toate succesele mele de televiziune și împreună plecăm pe drumuri noi.

Nu căutați vreo urmă de neînțelegere cu cei rămași. N-o să găsiți!

Ei rămân prietenii și colegii mei.

Lecția de fair-play spune să nu arunci cu pietre in fântâna din care ai băut apă!

Există un om căruia ii mulțumesc deplin pentru drumurile mele trecute și viitoare: Valeriu Lazarov, unul din fondatorii televiziunii moderne europene.

Cand începeam un proiect nou ne îndemna "să țintim luna".

"Și dacă ratați luna, sigur nimeriți o stea!"

Anul asta se fac 30 de ani de la prima mea legitimație din Radio-Televiziunea Română.

Nu-l mai recunosc pe puștiul din fotografie.

Dar încă țintesc luna...", a scris Dan Negru pe Facebook.

Într-o declarație pentru wowbiz.ro, Dan Negru confirmă planurile pe care le are la Kanal D.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune.

Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru.