Dan Negru, dezamăgit de fotbalul românesc: ”N-au țipenie de om în tribune, și totuși prețurile sunt de Mamaia”

Prezentatorul Dan Negru a scris o postare pe Facebook despre ”ce a mai rămas din fotbalul românesc”, susținând că, deși tribunele sunt goale la majoritatea meciurilor, drepturile de televizare ajung la sume uriașe.

”Începe campionatul, Liga1, sau ce a mai rămas din fotbalul românesc. Aseară campioana, Cluj, a fost eliminată din Europa din primul tur.

In primăvară am trecut pe lângă stadionul Dinamo, intr-o sâmbătă pe la prânz se juca Dinamo-Clinceni.

Nu era țipenie de om in jur. Când am ajuns acasă, din curiozitate, am deschis tv. Meciul era televizat.

Vreo 33,4 milioane de euro pe an costă drepturile de televizare a fotbalului românesc!!!!

Adică vreo 100 mii de euro/ meci!

Prețuri de Mamaia.

Multe meciuri n-au țipenie de om nici tribune dar nici in fața televzioarelor.

Si totuși, prețurile-s de Mamaia!

Așa cum anul ăsta hotelierii plătesc decontul lăcomiei din anii trecuți, tot așa și fotbalul românesc o sa plătească decontul lăcomiei de azi...

Crescând bogăția, sporește lăcomia”, a scris Dan Negru.