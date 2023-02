Dan Negru dă de pământ cu industria jocurilor de noroc: ”Sunt interese mari să nu se afle asta”

Prezentatorul Dan Negru a atras atenția asupra unei industrii nocive ce a acaparat România, cea a jocurilor de noroc, pe care guvernanții par să o ignore.

Acesta susține că i s-a propus să promoveze jocurile de noroc, însă a refuzat vehement. De asemenea, face paralele cu alte țări care au interzis publicitatea acestei industrii. Mai mult, arată că în România nu există statistici oficiale cu privire la dependenții de jocuri de noroc deoarece ”există interese mari să nu se afle asta”.

”În toată țara, pe toate zidurile și pe toate ecranele e promovat îndemnul la noroc. Mi-au propus și mie să apar pe panouri publicitare și să promovez jocurile de noroc. Am refuzat!

Degeaba proiectul "România Educată" dacă pe străzi e promovat norocul. Succesul în viață îl câștigi urcând pe scări si nu cu liftul norocului.

Asta trebuie să explice România educată.

Din 2021, Moldova a interzis orice fel de publicitate la jocuri de noroc, cazinouri sau pariuri sportive.

In Anglia vedetele din showbiz nu au voie să promoveze jocurile de noroc. In Germania e interzisă publicitatea pariurilor sportive înaintea sau in timpul meciurilor.

La noi totul e vândut norocului!

Nu există nicio statistică oficială care să spună câți dependenți are România pentru că sunt interese mari să nu se afle asta.

În locul afișelor uriașe care îndeamnă la sărăcia norocului aș pune vorba lui Caragiale:

"Norocul e prea puțin și lumea e prea multă", a scris Dan Negru pe Facebook.