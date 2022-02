Dan Capatos sărbătorește 23 de ani de relație! Amândoi erau “cuplați” atunci când s-au cunoscut: "Poate ne iartă Dumnezeu" FOTO

Dan Capatos și soția lui Monica formează un cuplu de 23 de ani. Atunci când s-au cunoscut, Monica mai avea puțin și se mărita cu altcineva.

“23 de ani de când facem poze împreună”, a scris Dan Capatos pe Instagram. El și Monica s-au întâlnit în presă și au decis să renunțe la relațiile lor de atunci pentru a fi împreună. Monica era chiar pe punctul de a se mărita atunci când l-a întâlnit pe Dan Capatos și a renunțat la nuntă.

“A fost o relaţie tumultuoasă de la început. Am cunoscut-o într-o redacţie la Media Pro şi, în scurt timp, a explodat totul şi ne-a dat şi vieţile peste cap, pentru că fiecare dintre noi eram angrenaţi într-o relaţie, ea, chiar foarte avansată. Suntem de mulți ani împreună şi este o legătură care nu s-a erodat prea mult. Poate ne iartă Dumnezeu că am ieşit din relaţiile acelea – în care oamenii respectivi n-aveau nicio vină să păţească aşa ceva – şi am format noi acest cuplu bazat pe sentimente. Nu am făcut-o să-i distrugem pe alţii, ci să nu ne distrugem noi vieţile”, mărturisea Dan Capatos într-un interviu pentru Taifasuri.