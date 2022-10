Dan Bittman, într-o relație cu Denise Rifai? Ce spune artistul: ”Nu sunt singur”

Cântărețul dan Bittman (60 de ani) și prezentatoarea Denise Rifai (37 de ani) au fost văzuți recent împreună, stârnind speculații privind o presupusă relație amoroasă.

Cei doi au participat la un eveniment monden organizat de Cătălin Botezatu și au petrecut mult timp unul în compania celuilalt.

„Am avut chef să ies și să mă văd cu o grămadă de prieteni. M-am revăzut cu Botezatu după foarte multă vreme. Cătălin era asociat la un bar de pe Calea Moșilor și eu fusesem invitat de Aura Urziceanu. Atunci ne-am cunoscut.

Sunt povești, multe povești. Eu zic că e mult 80% (n.r.: dintre femei, întrebat de reporter cum e să fie dorit de atâtea doamne și domnișoare) să mă iubească. Mă simt bine în pielea mea. Unele doamne au o părere bună despre mine, celelalte au greșit definitiv și irevocabil.

Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a relatat Dan Bittman într-un reportaj difuzat de Prima TV.

Dan Bittman are trei băieți din relația cu Liliana Ștefan, cu care a trăit o poveste de iubire timp de 25 de ani, până în 2016.