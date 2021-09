USR PLUS și AUR au depus moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu

Copreședinții USR PLUS Dacian Cioloș și Dan Barna au făcut anunțul vineri seara FOTO Hepta

Parlamentarii USR PLUS și AUR au depus vineri seară, 3 septembrie, o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu după ce negocierile din interiorul coaliției de guvernare au eșuat.

În urmă cu jumătate de oră, liderii coaliției s-au întâlnit într-o ședință care s-a lăsat cu scântei. Premierul Florin Cîțu le-a cerut liderilor USR PLUS să vină cu un nou ministru al Justiției și să continue guvernarea. În schimb, Barna și Cioloș i-au promis că-l dau jos și refac coaliția de dreapta cu un alt premier PNL, susțin surse politice pentru Ziare.com.

“Fiecare parte a zis poezia de trei ori și am tras concluzia că nu putem ajunge la nicio înțelegere. Cioloș și Barna au spus că se întorc la guvernare după moțiunea de cenzură, iar Cîțu a râs de ei, că vor vota împotriva Guvernului din care fac parte, ca PSD”, susțin sursele citate.

După ce negocierile au eșuat, USR PLUS a plecat de la palatul Victoria și a mers la Parlament, acolo unde a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu. Parlamentarii USR PLUS și AUR au adunat 122 de semnături

Textul integral al moțiunii

MOȚIUNE DE CENZURĂ: Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!

România este condusă în acest moment de un guvern care nu mai are legitimitate politică pentru că îi lipsește susținerea unei majorități parlamentare. Cea mai mare lipsă a guvernului condus de Florin Cîțu este însă lipsa legitimității morale. O persoană care a avut grave probleme cu legea în trecut și care abuzează de ea în prezent, nu prezintă garanțiile minim necesare pentru a conduce puterea executivă din România.

Florin Cîțu a dovedit în ultimele luni că este incapabil să conducă un guvern de coaliție, că este incapabil să iasă din logica unei gândiri înguste de partid. Acest om și cei care îl susțin par hotărâți să sacrifice interesul general, bunăstarea cetățenilor acestei țări, doar pentru a câștiga competiția internă din cadrul partidului lor.

Acest lucru este inadmisibil!

Doamnelor și doamnelor,

România traversează o perioadă foarte dificilă din punct de vedere economic și social. Țara noastră se confruntă cu riscuri și amenințări pe termen scurt și mediu, peste care se suprapun evoluții nefavorabile pe termen lung la care noi, ca societate, nu am găsit încă un răspuns adecvat. Amenințările imediate țin de criza de sănătate publică generată de pandemia de SARS-CoV-2 sau mediul economic instabil supus unor turbulențe semnificative din cauza creșterilor generalizate de prețuri la numeroase produse și servicii de bază, de la energie și până la materialele de construcții. Peste aceste provocări imediate se suprapun probleme structurale vechi: îmbătrânirea populației, descreșterea demografică, exodul forței de muncă, servicii publice deficitare precum sănătatea și educația și un aparat de stat care nu funcționează la nivelul secolului XXI, ci pare capturat de grupuri de interese de clan sau familie politică.

România are o nevoie uriașă de investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru cetățenii săi. Nu vom opri exodul românilor peste granițe și nu-i vom convinge că pot avea un viitor bun în propria țară, dacă nu le vom oferi motive solide să rămână aici, indiferent că locuiesc la oraș sau în mediul rural.

Aceasta este misiunea oricărui guvern al României, de orice culoare politică: bunăstarea tuturor locuitorilor acestei țări. Nu doar bunăstarea primarilor unui partid, nu doar bunăstarea celor care votează cu un anumit partid, nu doar bunăstarea celor care fac parte din anumite cercuri restrânse de interese.

Dacă nu vom construi o țară pentru toți românii, vom sfârși cu o țară din care toți oamenii onești aflați în afara unor cercuri înguste de interese vor pleca. Aceasta este miza sau obiectivul pe care trebuie să le aibă în vedere orice forță politică și orice om politic care ajunge într-o funcție din statul român.

Din păcate, premierul Florin Cîțu și cei care îl susțin au arătat unei țări întregi că interesele de grup sau de partid sunt mai presus decât interesele țării. Pentru a obține sprijinul necesar alegerii în funcția de președinte al PNL, Florin Cîțu a imaginat și pus în aplicare un plan de finanțare a primarilor liberali cu bani de la bugetul național.

Fără să instituie criterii clare de selecție a proiectelor, de monitorizare și auditare a acestora, Planul național de investiții „Anghel Saligny” este doar o pușculiță de partid. Pentru punerea în aplicare a acestei scheme de influențare a votului la congresul PNL, Florin Cîțu a demis ministrul Justiției și a numit imediat un interimar care să-i execute ordinele. Îl încurcau procedurile legal-administrative ce trebuiau urmate, așa cum se face într-un stat de drept.

Are România nevoie de investiții? Cu siguranță da. Dar la un plan național trebuie să aibă acces orice comunitate locală, indiferent de culoarea politică a primarului. Trebuie să ieșim din logica relațiilor de cumetrie și a baronilor locali pentru a construi o societate și o țară în care să se regăsească fiecare cetățean și în care accesul la sursele publice de investiții să se facă pe bază de merit și competență, nu pe baza carnetului de partid al primarului.

Doamnelor și domnilor,

În orice guvernare, persoana care ocupă funcția de prim-ministru e foarte importantă. Această persoană dă tonul guvernării și de aceea trebuie să fie cineva cu un caracter exemplar, situat deasupra oricăror suspiciuni de corupție sau comportament imoral. Îndeplinește domnul Florin Cîțu aceste condiții? Categoric, NU!

Acest om a avut grave probleme cu justiția din Statele Unite ale Americii. Pentru infracțiunile sale a fost încarcerat. De alte obligații, precum restituirea unor sume de bani împrumutate, s-a eschivat.

În România este acuzat că și-a favorizat familia în cazul unei împroprietăriri cu păduri și că, odată intrat în posesia acestor păduri, le-a ras.

De când este în funcția de prim-ministru a acționat de cele mai multe ori doar în interes personal sau de partid.

Merită România să aibă un prim-ministru precum Florin Cîțu? Merită românii să fie conduși de un infractor care a fost încarcerat pentru faptele sale? Categoric, NU!

Cum poate un individ cu asemenea profil moral, sau mai bine zis cu un asemenea profil infracțional, să mai fie prim-ministrul acestei țări?

Doamnelor și domnilor,

Guvernarea nu este despre partide, despre împărțirea ministerelor și a bugetului, ci este despre oameni. Guvernarea trebuie să răspundă la întrebarea „cum să facem mai bună viața locuitorilor acestei țări?”. Acest lucru nu se poate face fără respectarea principiilor democratice și ale statului de drept.

Un guvern, orice guvern, care nu poate sau nu vrea să lucreze în interesul tuturor cetățenilor acestei țări este un guvern ilegitim, care trebuie demis.