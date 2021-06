Ce studii au sefii principalelor partide din Romania si care a fost primul lor loc de munca

Liderii celor mai puternice formatiuni din Romania isi ataca adesea adversarii folosindu-se de acuze de incompetenta ori lipsa de experienta, construind intregi campanii negative in acest sens. Ziare.com va prezinta in continuare cum arata studiile principalilor lideri de partid din Parlament.

Presedintele PNL Ludovic Orban si-a inceput studiile la liceul "Andrei Saguna" din Brasov, pe care l-a absolvit in 1981. Ulterior, a urmat cursurile Facultatii de Tehnologia Constructiilor de Masini din cadrul Universitatii din Brasov, dupa care a urmat studii postuniversitare la Facultatea de Stiinte Politice din cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative din Bucuresti, pe care le-a finalizat in 1993, la varsta de 30 de ani.

Primul loc de munca al liberalului a fost la Izolatorul Targu Secuiesc, intre 1988 - 1990, unde a lucrat ca inginer stagiar. In politica a intrat in anul 1992, la varsta de 29 de ani, ca membru al PNL - Aripa Tanara.

Primul job al lui Ciolacu pe linie de partid

Liderul PSD Marcel Ciolacu nu are trecut in CV-ul de pe Camera Deputatilor locul in care a finalizat studiile liceale, prima mentiune asupra educatiei fiind Facultatea de Drept a Universitatii Ecologice din Bucuresti, pe care a absolvit-o in 1995. De precizat ca, potrivit unui raspuns pentru Newsweek, unitatea de invatamant mentionata a primit Autorizare provizorie in mai 1995. Altfel spus, Ciolacu a terminat facultatea in anul in care institutia a primit oficial autorizarea de functionare.

Ads

Social-democratul a revenit la studii opt ani mai tarziu, cand, in 2004, finaliza studiile postuniversitare de la Universitatea Ecologica din Bucuresti, in domeniul "management si finantare locala". In 2008, Ciolacu a inceput un alt curs postuniversitar, de data asta la Colegiul National de Aparare Bucuresti, acolo unde s-a perfectionat in domeniul securitatii si apararii nationale "Securitate si buna guvernare". Studiile de masterat le-a finalizat in 2012, la mai bine de 15 ani de la licenta, la SNSPA, unde a obtinut o diploma in "managementul finantelor publice". In politica s-a implicat din 1990, la varsta de 23 de ani, in calitate de membru PSD. Conform CV-ului liderului PSD, primul sau job a fost cel de consilier local al Municipiului Buzau intre 1996 - 2000.

Ads

Barna a prins "gustul" politicii abia in 2016

Vicepremierul Dan Barna are o diploma in drept, obtinuta in 1998 in cadrul Universitatii din Bucuresti. A urmat apoi Curs de formare de formatori (februarie-iulie 2000) la International Development Law Institute din Roma, dupa care, in 2003, a obtinut un Master in management de Proiect din partea Universitatii Politehnice din Bucuresti. Din 2006 este instructor certificat international in Fonduri Structurale al Institutului National de Administratie - MAI.

In perioada 21 octombrie - 18 noiembrie 2009, a studiat Managementul proiectului la Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG, iar in perioada 4 - 18 noiembrie 2009, a studiat Abilitati de prezentare si metode de invatare in cadrul aceleiasi institutii. Din decembrie 2013, este expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene.

Ads

Primul job al lui Barna a fost la varsta de 21 de ani, la Centrul de Informare si Documentare pentru Tineret din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, acolo unde era coordonator al programului de asistenta juridica.

Barna s-a implicat in politica abia in 2016, la 41 de ani, cand ajungea deputat ales pe listele USR Sibiu. Anterior, acesta a fost membru al Guvernului Ciolos, unde a detinut functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, condus atunci de Cristian Ghinea.

Ciolos, singurul presedinte de partid cu doctorat

Copresedintele USR-PLUS Dacian Ciolos este singurul lider de partid care nu se regaseste in actualul Parlament. Potrivit unui CV publicat pe site-ul Parlamentului European, liderul PLUS a absolvit in 1987 Liceul Agricol din Simleu Silvaniei, dupa care a urmat cursurile Facultatii de Horticultura din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (1989 - 1994).

Ads

Mai apoi, Ciolos a urmat studii de agronomie aprofundata, specializarea "Sisteme de productie si dezvoltare rurala" la Ecole nationale superieure agronomique din Rennes (1995-1996), beneficiind de o bursa guvernamentala franceza si un master stiintific in "Economia dezvoltarii agricole, agroalimentare si rurale" la Ecole nationale superieure agronomique si Universite Montpellier-I (1996-1997). In 2000, acesta si-a dat doctoratul in economia dezvoltarii agricole, agroalimentare si rurale la Institutul National de Cercetari Agroeconomice din cadrul aceleiasi institutii.

In perioada studentiei a fost reprezentant al studentilor in senatul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si in consiliul de administratie al Facultatii de Horticultura din Cluj-Napoca (1990-1995), coordonator al programului de stagii pentru studentii USAMV Cluj-Napoca in ferme agricole din Franta (1992-1995) si initiator si membru fondator al asociatiei profesionale AGROECOLOGIA.

Ads

Primul salariu incasat de Ciolos a fost imediat dupa absolvirea masteratului, in 1997, cand a lucrat ca agroeconomist stagiar la Comisia Europeana de la Bruxelles. Un an mai tarziu, la 29 de ani, acesta a fost directorul Programului de dezvoltare rurala locala in Arges, in cadrul cooperarii dintre Consiliul General Savoia (Franta) si Consiliul Judetean Arges.

Prima experienta politica a lui Ciolos dateaza inca din studentie, cand, in 1990, era membru al Uniunii Vatra Romaneasca. Aici ocupa functia de presedinte al comisiei de cenzori.

De la microfonul radio la cel din Parlament

Spre deosebire de ceilalti lideri politici, presedintele UDMR Kelemen Hunor nu a oferit detalii prea bogate in CV privind studiile sale. Astfel, conform documentului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, liderul maghiar a urmat studii de medicina veterinara la Universitatea de Stiinte Agricole Cluj, pe care a absolvit-o in 1993. Mai apoi, Kelemen Hunor a urmat studiile Facultatii de Filosofie din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj, pe care a absolvit-o in 1998. Liderul UDMR are astfel calificarile de medic veterinar si profesor de filosofie.

Ads

Liderul UDMR a avut primul job la 23 de ani, lucrand intre 1990 - 1997 ca redactor la Radio Cluj la o emisiune in limba maghiara. In acelasi an in care a renuntat la jobul din radio, Kelemen Hunor isi incepea activitatea politica dupa ce era numit secretar de stat in Ministerul Culturii din partea UDMR.

George Simion, un singur job

Copresedintele AUR George Simion a facut liceul la Bucuresti, absolvind in 2005 Colegiul National "Gheorghe Lazar". Mai apoi, in 2008, a urmat cursurile de licenta ale Facultatii de Administratie si Afaceri a Universitatii din Bucuresti, dupa care, pentru studiile de masterat, s-a dus la Iasi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza". Potrivit CV-ului de pe site-ul Camerei, Simion este specializat pe "Crimele comunismului".

Ads

Acelasi document mai arata ca primul loc de munca al lui George Simion a fost in 2012, la 26 de ani, fiind timp de opt ani director de marketing la Ideal Proiect ArhitectureDesign. In 2016 George Simion a candidat la alegerile europarlamentare, dar nu a reusit sa obtina nici 2%. Acesta incearca din nou la alegerile parlamentare, dupa ce isi fondeaza propriul partid - AUR si reuseste, spre surpriza tuturor, sa intre in Parlament, dupa ce obtine un scor de 9%.