Cine are prima șansă să câștige șefia USR PLUS. ”Nu a fost prea mare deranj în competiția lor politică, așa cum este la PNL”

Membrii USR PLUS își vor alege noua conducere a formațiunii politice pe 2 octombrie, dată la care a fost stabilit Congresul.

Până în prezent, doar 3 politicieni și-au anunțat intențiile de a candida pentru funcția de președintele al partidului: europarlamentarul Dacian Cioloș, vicepremierul Dan Barna și senatorul de Brașov Irineu Darău.

Potrivit statutului, președintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii partidului.

Scenarii post-Congres USR PLUS

1.Dacian Cioloș câștigă președinția partidului. Ambiția lui Dacian Cioloș de a câștiga președinția formațiunii politice pentru a fi candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale nu este deloc un secret în interiorul partidului. Însă, tot mai multe voci din interior susțin că europarlamentarului îi va fi foarte greu să conducă, de la Bruxelles, un partid aflat la guvernare, motiv pentru care nu puțini sunt cei care susțin că în cazul în care va fi ales președinte, Dacian Cioloș va trebui să renunțe la postul de la Bruxelles și să pregătească partidul pentru alegerile prezidențiale.

Menționăm că o victorie a lui Dacian Cioloș la Congresul din octombrie l-ar transforma automat pe acesta în prezidențiabilul USR-PLUS și ar reprezenta o lovitură dură pentru Dan Barna, care ar putea cădea într-un con de umbră. Însă, pentru a ajunge președintele USRPLUS și candidatul formațiunii politice la alegerile prezidențiale, Dacian Cioloș are nevoie și de susținerea reprezentanților USR care, potrivit surselor Ziare.com, deși nu sunt foarte fericiți cu varianta Barna președinte și după Congres, nu vor să cedeze în favoarea facțiunii mai mici din USR PLUS.

De cealaltă parte, Cioloș este mult mai experimentat politic decât Barna, acesta ocupând pentru o scurtă vreme, în intervalul 2015 – 2017, funcția de premier într-un guvern tehnocrat. Versatilitatea lui Cioloș s-a văzut în numeroasele strategii folosite de acesta pentru a-i submina candidatura lui Dan Barna.

2.Dan Barna câștigă președinția partidului. O victorie a lui Dan Barna la Congresul USR PLUS ar închide subiectul Dacian Cioloș candidat la alegerile prezidențiale. Reconfirmat în funcția de președinte al partidului, într-o perioadă extrem de complicată a coaliției de guvernare, Dan Barna are prima șansă să ajungă din nou candidatul formațiunii politice la alegerile prezidențiale.

Din punct de vedere aritmetic, Dan Barna are șanse mari să obțină șefia noii formațiuni la Congresul din octombrie. USR deține votul majoritar, având mult mai multe filiale, în vreme ce PLUS nu a fost niciodată mai mult decât un partener minoritar pentru USR, un partener al cărui potențial electoral nu a sărit de 5%. Victoria lui Dan Barna la Congresul USR PLUS va depinde foarte mult și de modul în care va fi gestionată situația miniștrilor USR PLUS vizați de remaniere. Vorbim despre ministrul Justiției, Stelian Ion și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

3.Nu este exclus, însă, și un acord tacit între Dacian Cioloș și Dan Barna. În exclusivitate pentru Ziare.com, politologul Alfred Bulai s-a declarat ferm convins că între Dan Barna și Dacian Cioloș nu există o competiție reală și că, de fapt, cei doi pregătesc o strategie în tandem pentru alegerile parlamentare și prezidențiale pe principiul Cioloș candidat la președinție și Dan Barna „Sunt în competiție ca să existe, dar nu văd chiar așa mare supărare”, este de părere Bulai.

„Eu sunt ferm convins că este o butaforie disputa dintre ei și că nu este pe bune. Sunt ferm convins că, de fapt, ei pregătesc o strategie în tandem pentru alegerile parlamentare și prezidențiale pe principiul Cioloș candidat la președinție și Dan Barna premier.

Drept dovadă că nu a fost prea mare deranj în competiția lor politică, așa cum este de exemplu la PNL, unde este bătălia reală. N-am prea văzut cine știe ce competiție. Sunt în competiție ca să existe, dar nu văd chiar așa mare supărare. În plus, are sens ca domnul Barna să fie câștigător iar Dacian Cioloș să fie candidat la prezidențiale”, a adăugat politologul.

Congresul USR PLUS va avea loc pe 2 octombrie.