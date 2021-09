Reacția lui Dan Barna după ce premierul l-a acuzat că nu a încurajat campania de vaccinare: „Stop dezinformării”

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a publicat fotografii din mai multe centre de vaccinare FOTO Facebook / Dan Barna

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a reacționat miercuri, 22 septembrie, după ce premierul Florin Cîțu l-a criticat la finalul ședinței de guvern pe acesta și alți reprezentanți ai USR PLUS că nu au fost prezenți în centrele de vaccinare pentru a încuraja campania.

Fostul vicepremier Dan Barna a făcut un colaj de fotografii pe Facebook din mai multe centre de vaccinare.

„Am fost acolo #vaccinare #COVID19 #campanie #StopDezinformarii”, a scris Barna.

Reacția sa vine după ce premierul Florin Cîțu l-a criticat pe acesta dar și pe Dacian Cioloș sau Marcel Ciolacu că nu au încurajat campania de vaccinare.

„Aș vrea să-mi arătați mesajele liderilor politici din ultimul an de zile, înafară de al meu, care a fost peste tot, care susțin campania de vaccinare. Chiar și a unor colegi de-ai mei din partid. Aș vrea să văd când a fost domnul Ciolacu, Barna într-un centru de vaccinare. Domnul Cioloș a fost vreodată într-un centru de vaccinare?”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu i-a criticat joi și pe foștii miniștri ai Sănătății din partea USR PLUS, despre care spune că ar fi așteptat la mai multe din partea lor.

„Ar fi fost bine să-l fi văzut pe Vlad Voiculescu o singură dată într-un centru de vaccinare. Eu nu cred că l-am văzut vreodată într-un centru de vaccinare pe ministrul Sănătății. Sau ar fi fost frumos în seara în care erau transferați pacienții de la Foișor să nu stea în BPR-ul partidului din care face parte și să-și ia susținere politică. Să fie acolo alături de oameni. Aș fi vrut mai multe de la domnul ministru, și de la doamna ministru, la fel, voiam să-i văd mai mult pe teren. Și de la ceilalți membri ai guvernului.

Eu am fost singurul care a fost prin centrele de vaccinare iar membrii guvernului au fost o singură dată, când le-am cerut eu. Comenzile au fost semnate de miniștrii sănătății, eu am fost ministru interimar, am semnat o singură dată”, a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței de guvern.