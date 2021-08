De ce ieșirea de la guvernarea ar putea fi soluția salvatoare pentru USRPLUS

Surse politice au dezvăluit pentru Ziare.com că în USRPLUS sunt tot mai multe voci care cer ieșirea de la guvernare a formațiunii politice după apariția programului Anghel Saligny, precum și după numirea de către premier a lui Dan Vîlceanu la Ministerul Finanțelor.

Aceștia sunt de părere și că ieșirea de la guvernare a USRPLUS în acest moment ar da posibilitatea partidului să își revină, din Opoziție, până la alegerile din 2024, considerat „un an crucial” pentru formațiunea politică”.

Ads

Practic, în calitate de opozant al puterii, USRPLUS are mari șanse să revină pe locul 3 și chiar să depășească PNL și să ajungă pe locul 2, dacă liberalii continuă să se prăbușească în sondaje. Printre cei care susțin ieșirea partidului de la guvernare se află inclusiv europarlamentarul Dacian Cioloș, candidat pentru președinția formațiunii politice, drept urmare este de așteptat ca în cazul în care acesta va câștiga la Congres, partidul să ia decizia să părăsească barca liberalilor pregătindu-și terenul pentru prezidențiale.

Amintim că despre ieșirea de la guvernare a vorbit public recent și deputatul USR Mihai Polițeanu. Acesta nu a exclus ieșirea partidului de la guvernare și a susținut că o astfel de decizie ”nu trebuie să mai fie un motiv de paralizie în acțiunea noastră politică, ci o opțiune”.

„Ce s-a schimbat în mod fundamental în funcționarea statului român după 10 august 2018? NIMIC.

- Nicio reformă fundamentală pentru care am fost atunci în stradă, dar și în toți anii de după Colectiv și OUG 13, nu a fost dusă la capăt. Mai mult, reprimarea violentă a demonstrației nu a fost investigată, iar vinovații nu au fost pedepsiți. Statul român a arătat încă o dată că poate încălca drepturile fundamentale ale românilor și se poate întoarce împotriva propriilor cetățeni cu impunitate.

- Între timp, eu și alți colegi din societatea civilă am ajuns în Parlament, în consiliile locale și județene sau în ministere. Și nimic din ce ne dorim nu a devenit realitate: reforma legilor Justiției, desființarea Secției speciale, repornirea luptei anticorupție, reforma legilor electorale, reforma legii adunărilor publice, depolitizarea educației, eliminarea pensiilor speciale etc.- Oamenii încep să reproșeze toate aceste lucruri și pe bună dreptate. Da, există și explicații: aproape toate aceste proiecte majore de reformă au fost blocate de refuzul UDMR și/sau PNL de a le accepta. În aceeași măsura, cred că există și o lipsă de fermitate a noastră, a USR PLUS, în relația cu partenerii de guvernare, generată, poate, de frica de a nu pierde locul la masa guvernării.

- Or românii nu ne-au trimis doar să ocupăm un scaun la Guvern, ci să reformăm România. Ieșirea de la guvernare nu trebuie să mai fie un motiv de paralizie în acțiunea noastră politică, ci o opțiune, chiar dacă ultima, în promovarea și susținerea de reforme curajoase”, spunea USR-istul.