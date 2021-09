Dan Barna declară că este dispus să voteze moțiunea de cenzură depusă de PSD. „Prima care ajunge la vot are susținerea noastră”

Dan Barna a declarat marți, 29 septembrie, că USR PLUS va vota moţiunea de cenzură a PSD, pentru că există o decizie în Biroul Politic al partidului că va fi votată prima moţiune care ajunge la votul în Parlament.

Dan Barna spune că și social-dmeocrații trebuie să-și voteze propria moțiune, pentru a avea șanse.

„Ar trebui să fie un nivel de schizofrenie destul de mare ca PSD să-şi depună propria moţiune de cenzură şi apoi să nu participe la votul ei, dar nimic nu e exclus”, a adăugat el.

„A fost o decizie ieri a Biroului Naţional al USR PLUS, o decizie în unanimitate, vom vota orice moţiune, moţiunea care ajunge prima la vot va avea susţinerea noastră. În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîţu a decis să ne împingă afară din coaliţie, am spus că acest premier nu mai are susţinerea USR PLUS. Am fost consecvenţi în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susţinem pe premier, ba că nu îl susţinem, cum face PSD de aproape o lună şi jumătate”, a afirmat Dan Barna, miercuri la RFI.

Chestionat ce şanse dă moţiunii de cenzură să treacă, co-preşedintele USR PLUS a răspuns: „Asta depinde foarte mult dacă PSD şi Marcel Ciolacu decid să-l susţină mai departe pe Florin Cîţu şi atunci se poate intra direct într-o logică de Guvern PNL-PSD”.

„Altfel, eu cred că această moţiune are şanse foarte mari să treacă. Dacă PSD depunând moţiunea, şi-o şi votează, moţiunea are toate şansele să treacă, există nu doar teoretic, ci şi practic, declaraţii explicite ale suficientor forţe din Parlament ca moţiunea să treacă”, a completat Barna.

Întrebat dacă va discuta cu social-democraţii, el a replicat: „Nu, n-am discutat şi nici nu e nimic de discutat aici. O moţiune este un instrument parlamentar prin care se pune la îndoială susţinerea sau nu a Guvernului. Fie această moţiune va arăta că Florin Cîţu are susţinere parlamentară, deci că PSD-ul îl susţine, fie această moţiune îl va convinge în sfârşit pe premierul Florin Cîţu că dispreţuind şi neacordând nici un fir de respect USR PLUS în calitate de parteneri, nu are susţinere parlamentară”.

Moţiunea de cenzură a PSD va fi citită în plenul de joi al Parlamentului, iar votul urmează să fie dat marţea viitoare.