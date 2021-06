Dan Barna: Ma indoiesc ca Ciolacu isi face sperante ca vreun parlamentar USR-PLUS ar sprijini gluma de motiune de cenzura

Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat, vineri, in timpul vizitei pe traseul Autostrazii A 3 Ungheni-Targu Mures, ca se indoieste ca liderul PSD, Marcel Ciolacu, si-ar face sperante ca vreun parlamentar USR-PLUS ar sprijini motiunea de cenzura anuntata de social-democrati.

"E o gluma. Nu am fost contactat si ma indoiesc ca domnul Ciolacu isi face vreo speranta, alta decat in gluma, ca vreun parlamentar USR-PLUS ar sprijini gluma de motiune de cenzura pe care a anuntat-o", a declarat Dan Barna, ca reactie la afirmatiile lui Marcel Ciolacu referitoare la faptul ca, pentru succesul motiunii de cenzura, exista deja negocieri inclusiv cu mai multi parlamentari ''angrenati in arcul guvernamental''.

Cat despre faptul ca social-democratii sunt pregatiti sa preia guvernarea in cazul unor alegeri anticipate, Dan Barna a spus ca acesta este rolul PSD-ului "sa ramana in opozitie permanent pregatit, eu sunt de acord cu aceasta linie".