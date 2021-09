Dan Barna, după întâlnirea cu Emil Boc: ”I-am transmis foarte clar că pentru USR PLUS ideea de a continua cu Florin Cîţu nu este o opţiune pe masă”

Liderul USR PLUS Dan Barna precizează că s-a întâlnit vineri, 9 septembrie, cu primarul Clujului, Emil Boc, iar în urma discuţiilor a reamintit că premierul Florin Cîţu nu mai are sprijinul formațiunii pe care o conduce.

Precizările au fost făcute în cadrul unei dezbateri, organizate la Cluj, între cei trei candidaţi la conducerea USR PLUS: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău.

"Am avut o întâlnire şi cu primarul Clujului, domnul Emil Boc, în care i-am transmis foarte clar că pentru USR PLUS ideea de a continua cu Florin Cîţu nu este o opţiune pe masă. Nu este un moft, nu este un punct de vedere pe care îl exprimăm într-un context în care aşteptăm să primim sau să se întâmple ceva. Este o situaţie foarte clară. În această coaliţie, premierul a pierdut sprijinul unuia dintre membrii coaliţiei, respectiv al USR PLUS, şi este nevoie ca PNL să vină cu o nouă propunere de premier, pentru a putea, eventual, discuta de o altă coaliţie. Altfel, mergem în opoziţie şi le urăm succes alături de PSD", a spus Barna.

El a menţionat că USR PLUS a decis să iasă de la guvernare, deoarece premierul Florin Cîţu nu mai respecta acordul coaliţiei, "pariind, probabil, în sinea dânsului" pe faptul că reprezentanţii USR PLUS vor rămâne "pe post de paiaţe în debara".

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a arătat, la rândul său, că partidul nu poate accepta ca un al doilea ministru al său să fie "dat afară din guvern peste noapte", dar a opinat şi că este important ca în aceste zile "să nu se pună gaz pe foc".

"Cred că e important să nu punem gaz pe foc zilele astea, doar de dragul de a vedea flăcările şi să vedem în ce direcţie o ia România şi cum contribuim noi la asta. Un lucru e clar, prin comportamentul lui, premierul Cîţu ne-a dovedit că nu vrea să fie premierul integrator al obiectivelor şi viziunilor diferitelor partide din coaliţie. Şi-a folosit poziţia ca să îşi întărească şansele de a fi ales preşedinte al partidului, folosind acte normative şi chiar angajând bani publici, spunând că îi vrea pentru dezvoltarea României, dar e clar pentru foarte multă lume că acolo trebuia să mulţumească nişte primari din PNL. Şi pentru noi pur şi simplu lucrul acesta nu e acceptabil. Noi nu am intrat la guvernare ca să cauţionăm genul acesta de comportamente pe care le-am tot înfierat cât am fost în campanie. Şi nici nu am intrat ca să acceptăm a doua oară faptul că un ministru din USR PLUS e dat afară din guvern, peste noapte", a precizat Cioloş.