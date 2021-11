Dan Barna, despre negocierile privind noua coaliție guvernamentală: ”Se anticipează în zilele următoare un USL 2.0.”

Liderul USR Dan Barna a declarat joi seară, 4 noiembrie, că după criza guvernamentală care are loc în această perioadă în România, speră să existe cu adevărat coaliţii unde fiecare partener este respectat de lider.

Barna a adăugat că în zilele următoare se anticipează un USL 2.0. Dan Barna a declarat că USR a fost singurul partid care a fost consecvent.

”În toată această perioadă, singurul partid care a fost consecvent pe mesaj a fost USR, care a spus foarte clar, am avut un acord de coaliţie, am bătut palma pe el, încă premierul interimar demis l-a încălcat, ne-am aşezat la masă şi am clarificat lucrurile şi am spus că poate a fost o neînţelegere, sunteţi la început de drum, sunteţi tânăr, vorbesc de momentul Vlad Voiculescu. Am scris pe hârtie cum vom proceda mai departe, s-a repetat situaţia cu Stelian Ion într-un mod şi mai ridicol din punct de vedere a ceea ce înseamnă managementul unei coaliţii. Am spus, bun, în momentul în care procedăm aşa, coaliţia, se încheie, nu mai aveţi sprijinul nostru şi de atunci am rămas consecvenţi pe această direcţie pe care noi o considerăm firească, etică şi corectă pe ceea ce înseamnă coaliţie în România”, a declarat Dan Barna, joi seară, la Prima TV.

Barna a precizat că speră ca în România să existe cu adevărat coaliţii care să guverneze.

”Această criză cred şi sper să construiască ideea de coaliţii posibile în România, nu vorbesc de ce se anticipează în zilele următoare, un USL 2.0. Despre asta putem să speculăm. Dar până acum în România nu a existat coaliţii pe bune, cum vedem în Olanda, Germania, Belgia, Italia. Prima grijă a premierului este ca toţi partenerii din coaliţie să fie mulţumiţi şi respectaţi. Fiecare membru din coaliţie vine cu eligibitatea cetăţenilor”, a mai declarat Dan Barna.

Vicepreşedintele USR a mai declarat că în coaliţia din care partidul său a făcut parte, liderul a considerat că ceilalţi membrii ”sunt acolo prin generozitatea sa”.

”Tot timpul premierul a considerat că ceilalţi membri ai coaliţiei sunt acolo prin generozitatea sa sau a PNL, ori într-o coaliţie, în toată Europa şi asta cred că se va schimba în România în coaliţiile care sper să urmeze de-adevărat, fiecare partener e acolo prin voturile cetăţenilor care au zis noi îi vrem pe USR, noi îi vrem pe PNL, noi îi vrem pe UDMR şi atunci fiecare vine acolo cu ceea ce a obţinut de la cetăţeni”, a declarat Dan Barna.

Barna a vorbit şi despre forţa unei coaliţii, afirmând că aceasta vine din respectarea partenerilor.

”Forţa unei coaliţii vine din respectarea partenerilor că fiecare reprezintă un electorat, nu din generozitatea liderului de coaliţie”, a declarat Dan Barna.