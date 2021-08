Dan Barna ironizează „referendumul PSD” din Sectorul 1: „Firea nici nu stă în București, dar este prima pe lista de semnături”

Liderul USR PLUS a reacționat miercuri, 25 august, la anunțurile tot mai dese venite din partea PSD privind organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

Dan Barna ironizează faptul că fostul primar, Gabriela Firea, nici nu locuiește în Capitală deși apare pe lista de semnături, iar Victor Ponta stă în alt sector.

„Tot văd în ultima perioadă postări despre referendumul din Sectorul 1. Gabriela Firea nici nu stă în București, dar este prima pe lista de semnături. Victor Ponta s-a grăbit și el să susțină deși stă în alt sector.

Din păcate, PSD nu strânge semnături pentru a avea un sector mai curat sau pentru a opri risipa din banii cetățenilor. PSD strânge semnături pentru că vrea înapoi la butoane și la bani.

De când a ajuns la primărie, Clotilde Armand a închis robinetul de bani și diamante pentru firmele de casă și televiziunile pesediștilor, nu mai merge cu șpaga pentru a obține autorizații de construcție în zone protejate, nu se mai defrișează pădurea Băneasa și parcul Herăstrău pentru firmele cu interese imobiliare, au fost demiși șefii Administrației Domeniului Public Sector 1 și Direcției de Investiții din Primărie care în loc să apere interesele publice făceau afaceri profitabile.

Clotilde Armand duce o luptă grea cu pesediștii care vor înapoi la butoane, dar are tot sprijinul USR PLUS. E o luptă de durată și de aceea fac un apel la răbdare în rândul cetățenilor care locuiesc în Sectorul 1. Aveți încredere în Clotilde! Face curățenie! Această curățenie îi sperie tare pe unii”, a scris Dan Barna pe Facebook.









Marcel Ciolacu scoate membrii PSD în stradă



Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuțat săptămâna trecută că membrii PSD din Sectorul 1 al Capitalei vor ieşi în stradă pentru a strânge semnături în vederea organizării unui referendum de demitere a primarului Clotilde Armand.

"Locuitorii Sectorului 1, bucureştenii din Sectorul 1 trebuie să înţeleagă că trebuie să semneze organizarea acestui referendum. Fără ei, nu vom putea face absolut nimic”, susţine liderul PSD.

"Este foarte clar că nu mai aşteptăm. De mâine, toată organizaţia de sector va fi pe teren în Sectorul 1. Vom fi prezenţi în pieţe, la metrou, pe stradă, vom fi cu tricouri cu PSD. În acest moment, oficial, Partidul Social Democrat (...) cu toţii ne apucăm să facem curăţenie în Sectorul 1, să strângem semnături. Locuitorii Sectorului 1, bucureştenii din Sectorul 1 trebuie să înţeleagă că trebuie să semneze organizarea acestui referendum.

Fără ei, nu vom putea face absolut nimic. Cu cine vor vota - de data asta să sperăm să şi iasă primar cu cine vor vota, că în momentul acesta e clar, e evident că a fost o fraudă - cu cine vor vota la viitoarele alegeri, sperăm cât mai curând, asta e cu totul şi cu totul altceva”, a declarat Marcel Ciolacu.





Clotilde Armand: „S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?"



Clotilde Armand i-a răspuns liderului PSD de mai multe ori, în urmă cu câteva săptămâni a readus în discuție acuzațiile DNA asupra fostului primar Dan Tudorache.

"Rar mi-a fost dat sa vad pe posturile de televiziune si pe siteurile de "stiri" abonate pana sa ajung eu primar la banii Primariei Sectorului 1 atatea stiri false despre mine. La toate acestea se adauga si declaratia presedintelui PSD care vrea referendum pentru demiterea mea. Stiti de ce? Pentru ca le-am deranjat aranjamentele cu mafia gunoiului.

Pentru cel mai scump contract de salubrizare din istoria Romaniei platit de cetatenii Sectorului 1, contract realizat in anul 2008 si atribuit cu dedicatie acestei firme santajiste pe o perioada de 25 de ani, un contract care a hranit multi politicieni, primari si "jurnalisti". Nivelul manipularii din ultimele zile ma ambitioneaza sa lupt si mai tare iar referendumul facut de PSD este cea mai buna dovada ca este foarte bine ce facem. Cum sa nu vrea dl. Ciolacu sa ma demita daca de cand sunt eu primar nu mai merg banii la PSD?! S-au terminat diamantele, dle. Ciolacu?

Ce se intampla acum in Sectorul 1 este aproape peste tot in tara. Dar putini edili vor sa vorbeasca. De frica, neputinta, ignoranta sau comoditate. Ceea ce noi facem acum in sector nu este o chestiune de curaj. Este o chestiune de curatenie morala profunda. S-a furat prea mult, s-a tacut prea mult timp, s-au inchis prea multi ochi la toate faradelegile. Timpul acestei gasti mafiote este la apus. Cinstea si integritatea sunt armele noastre. Fiti alaturi de mine si vom scrie istorie in comunitatea noastra. Noi mergem mai departe indiferent de minciunile lor", a scris Clotilde Armand pe pagina sa de Facebook.





Firea a intrat și ea în dezbatere



Senatoarea PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a anunţat că a semnat pentru declanşarea unui referendum care să vizeze demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, apreciind că aceasta manifestă dezinteres faţă de cetăţeni.

"Am tot aşteptat un anunţ oficial din partea anchetatorilor privind frauda de la Sectorul 1, dar acesta se amână, se tot amână... viaţa oamenilor din Bucureşti se trăieşte azi, aici, nu putem amâna la nesfârşit acţiunile concrete pentru ei! Nu ne permitem! E un dezastru administrativ tot ceea ce se întâmplă la Sectorul 1!

Aşa că azi am semnat pe lista de semnături necesare organizării referendumului pentru demiterea primarului Sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul faţă de cetăţeni! Felul în care arată acum Sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finanţare pentru spitale, dezinteresul pentru şcoli, mizeria, mirosurile pestilenţiale, gropile, şobolanii, ţânţarii, parcurile abandonate, problemele cu apa caldă la centrala administrată de Primăria Sectorului 1", scrie Gabriela Firea pe Facebook.

Ea îi invită pe cetăţenii Sectorului 1 să semneze "în număr cât mai mare" pentru demiterea primarului "incompetent şi cocoţat în funcţie prin furt".

"Un om ajuns primar prin fraudă care, în plus, îşi bate zilnic joc de bucureşteni, inventând diverse poveşti şi războaie! Doamna în cauză se luptă, de fapt, cu cetăţenii Sectorului 1! Cu viaţa lor, a cărei calitate a scăzut!! Restul e propagandă! De peste 20 de ani am buletin de Bucureşti - Sectorul 1. Ce se întâmplă acum este fără precedent! Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, instituţii publice, obiective turistice - Sectorul 1-, este în paragină", susţine Firea.