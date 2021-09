A doua criză a coaliției de guvernare. Liderii USR PLUS acuză PNL de încălcarea protocolului

Liderii USR PLUS acuză PNL şi în special pe premierul Florin Cîţu, că au încălcat protocolul de funcționare a coaliției, care spune că agenda guvernului și procesul de prioritizare a actelor normative sunt decise de premier împreună cu vicepremieri, arată surse din conducerea USR PLUS.

Potrivit procolului, ”agenda guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii, în şedinţă săptămânală ulterioară şedinţei pregătitoare de guvern organizată de SGG. Agenda şedinţei de guvern va fi agreată la acest nivel şi ulterior transmisă ministerelor şi în spaţiul public”.

Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.

Potrivit acestora, vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.

Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.

Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.

„Eu vă spun că nu a fost acest lucru în şedinţa de Guvern. În şedinţă n-am primit ameninţări de la Dan Barna. E vorba despre un proiect care dezvoltă România şi care a primit observaţiile USR PLUS. Acest proiect va trece. Dacă are toate procedurile legale şi avizele sigur va trece astăzi. Eu nu cred că există vreun ministru care să facă abuz în funcţie şi să nu respecte ceea ce are de făcut. Îi aştept pe colegii mei să facem reforme la Guvern”, a completat prim-ministrul.