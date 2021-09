Cioloș, către Barna în confruntarea pentru șefia USR PLUS: „În care campanie ai impresia că nu am fost suficient de prezent?” VIDEO

Candidații la funcția de președinte al USR PLUS - Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darău au participat vineri, la Cluj-Napoca, la o dezbatere live organizată de filiala județeană Cluj a USR PLUS. Dezbaterea de la Cluj a scos la iveală câteva „înțepături” între Dan Barna și Dacian Cioloș.

Într-unul dintre punctele dezbaterii de la Cluj, candidații la șefia USR au avut posibilitatea să îi adreze fiecăruia dintre cei doi competitor ai săi două întrebări. În momentul în care i-a venit rândul să îi adreseze întrebări lui Dacian Cioloș, Dan Barna a subliniat importanța funcției de șef al grupului Renew din Parlamentul European pe care Dacian Cioloș o deține, întrebând „Cum poate USR PLUS să sprijine continuarea proiectului pe care îl avem?”.

„Dacă mesajul subtil e „mai bine stai acolo”, nu o să stau acolo. E jumate glumă, jumate serios. Viitorul președinte al grupului Renew va fi ales. Aici e vorba și de niște alegeri personale. Eu am făcut alegerea asta personală (n.r. de a candida la șefia USR PLUS). Cred că și partidul e într-un moment cheie. Te asigur, Dan, că faptul că eu nu aș mai fi lider de grup nu va influența calitatea acțiunilor din USR PLUS.

Bine ar fi să nu mergem cu genul acesta de aluzii care să îi descurajeze pe membrii să voteze. Eu mi-am depus aici candidatura nu ca să pierd o funcție, ci ca să ajut partidul”, a fost răspunsul lui Cioloș.

La rândul său, când a avut ocazia să îi adreseze întrebări principalului său competitor, Cioloș l-a întrebat pe Barna dacă „între un guvern din care să nu facă parte Vlad Voiculescu și Stelian Ion, și știi de ce spun asta, și intrarea în opoziție ce ai alege?”.

„Aici lucrurile sunt complicate pentru că nu mă aștept să avem genul acesta de opțiuni. E foarte clar că echipa cu care mergel la negocieri trebuie să îi includă pe Stelian Ion și pe Vlad Voiculescu sau pe Ioana Mihăilă”, a răspuns Dan Barna.

De asemenea, Dacian Cioloș a sugerat în cadrul dezbaterii că sloganul de campanile al lui Dan Barna, „am fost aici”, încearcă să sugereze că Dacian Cioloș nu a fost prezent în viața partidului.

„Ideea asta că eu am plecat undeva și nu m-am preocupat de partid a fost vehiculată ca să mă pună într-o lumină negativă. Sloganul tău cu „am fost aici” încearcă să promoveze ideea asta că tu ai fost aici și eu am fost plecat? În care campanie ai impresia că nu am fost suficient de prezent, că nu am ajutat partidul, că nu mi-am făcut treaba din acest punct de vedere?”, l-a încrebat Cioloș pe Dan Barna.

„Nu am gândit sloganul din această perspectivă. Chestiunea de participare, e un element pe care îl apreciază fiecare membru al partidului. Eu mi-am construit acest mesaj tocmai din faptul că eu cred că ceea ce mă caracterizează pe mine în acest partid este prezența constantă în toate bătăliile. Asta a fost logica construcției. În egală măsură și prezența ta la Bruxelles a adus valoare adăugată pentru partid și nu vreau să o diminuez”, a răspuns Barna.

Pentru funcția de președinte și-au depus candidatura Dan Barna, Dacian Cioloș și Irineu Darău. Cei trei candidați vor susține și cele trei liste pentru Biroul Național.