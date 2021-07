Copresedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au afirmat, luni seara, ca nu au fost deranjati de declaratiile pe care Ludovic Orban si Florin Citu, aflati in campanie electorala interna, le-au facut in ultima perioada la adresa coalitiei.

"Sa nu confundam mesajele de campanie electorala interna cu functionarea coalitiei", a transmis Barna.

Dacian Ciolos a fost intrebat, luni seara, daca mai functioneaza coalitia, avand in vedere declaratiile pe care Ludovic Orban si Florin Citu, aflati in campanie electorala interna, le-au facut in ultima perioada.

"Astea sunt discutii normale, firesti. Coalitia cum sa nu functioneze, ati vazut ca astazi au fost toti liderii partidelor din coalitie, a fost conducerea Guvernului, premierul acolo", a declarat Dacian Coilos, dupa intalnirea de la Palatul Cotroceni convocata de presedintele Klaus Iohannis.

Intrebat daca premierul Florin Citu pune la indoiala alianta din Bucuresti, avand in vedere ca a declarat ca vrea sa sustina doar membri PNL pentru alegerile locale, Ciolos a raspuns: "Nu pune deloc la indoiala, alianta o avem".

La randul sau, Dan Barna a declarat: "Sa nu confundam mesajele acestea de campanie electorala interna, firesti in fiecare partid, cu functionarea coalitiei. Subiectele acestea de campanie interna in fiecare partid sunt, na, ma rog...".

Joi, premierul Florin Citu a avut un mesaj pentru liberalii din Bucuresti si a precizat ca vor fi sustinuti doar membri ai PNL la primariile de sector, cu el presedinte al partidului.

Duminica, Ludovic Orban a afirmat ca liberalii au niste parteneri de guvernare care "parca nu s-a nascut aici', precizand ca nu i-a vazut la Ziua Drapelului National, nu i-a vazut jurand pe Bibile sau sa isi faca cruce.