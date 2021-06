Vicepremierul Dan Barna a declarat vineri, 11 iunie, la Sibiu ca PNRR nu a fost respins si nici retras, ci este o proces firesc de consultare.

Liderul USR PLUS a avut un mesaj pentru Marcel Ciolacu si PSD: "Acest program include peste 29 miliarde de euro si Romania se va dezvolta, asa cum a incercat PSD sa nu se intample in toate guvernele pe care le-a avut pana in acest moment".

"PSD a fost si ramane un partid al saraciei, un partid care crede ca o Romanie subdezvoltata poate sa ii asigure acea clientela politica cu care ne-a obisnuit si cu care a tinut Romania in subdezvoltare timp de 30 de ani. Am o veste si pentru domnul Ciolacu si pentru membrii PSD care il sustin - acest program include peste 29 miliarde de euro si Romania se va dezvolta, asa cum a incercat PSD sa nu se intample in toate guvernele pe care le-a avut pana in acest moment. Vreau sa fiu foarte clar - consultarile care se desfasoara in aceste zile sunt firesti. Vom raspunde la ele, vor veni probabil altele, astfel incat in momentul in care Comisia Europeana va da avizul final al acestui program, sa avem intr-adevar un program si niste proiecte care sa faca o schimbare semnificativa si vizibila pentru fiecare cetatean al Romaniei", a afirmat Dan Barna, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Sibiu.

Acesta completat ca PNRR va fi aprobat de catre Comisia Europeana.

"A spus-o si premierul si o confirm si eu, prin rolul de coordonare pe aceste ministere care implementeaza PNRR - programul nu a fost respins, nu a fost retras. Este o consultare fireasca. Programul va fi aprobat. Romania va avea aceasta resursa si pana in 2026 vom avea cu totii sansa sa vedem proiecte majore, importante, care nu au exista niciodata in Romania", a mai spus Barna.

Comisia Europeana a inceput evaluarea aprofundata a planurilor de redresare si rezilienta pe care le-a primit si va actiona in stransa colaborare cu statul membru in cauza pentru a clarifica orice potentiala intrebare, scopul fiind utilizarea optima a fondurilor, precizeaza CE dupa aparitia informatiilor referitoare la obiectiile sale fata de PNRR.

Ads

Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea i-a propus liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa obiectiile Comisiei Europene fata de PNRR si dupa criticile dure ale liderului social-democrat, ca, daca Planul nu va fi aprobat, el sa demisioneze de la minister, iar daca va fi aprobat, cel care demisioneaza sa fie Marcel Ciolacu, care sa se retraga de la conducerea partidului, termernul fiind 30 septembrie.

Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a raspuns ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene si a afirmat ca "Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligenta sa, dar i-a zapacit pe toti cu tampeniile sale". Ciolacu l-a numit pe Ghinea "un dezastru" si un "un ministru zero".