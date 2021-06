Co-presedintele USR PLUS Dan Barna a declarat, luni, 14 iunie, ca la nivelul coalitiei guvernamentale s-a convenit sa se astepte punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta desfiintarii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ).

"Subiectul principal a fost legat de SIIJ si de desfiintarea acesteia. Este o tema importanta si prioritara pentru coalitie. Am convenit sa asteptam raportul Comisiei de la Venetia, care va veni pana la finalul acestei luni sau in primele zile din iulie, si, in functie de acest punct de vedere, eu sper sa reusim intr-o sesiune extraordinara, in cel mai indepartat caz vorbesc in luna iulie, sa desfiintam aceasta sectie speciala si sa intram intr-o logica in care sa bifam cerintele legate de MCV", a declarat Barna, la finalul sedintei coalitiei, care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Dan Barna s-a declarat optimist ca se va gasi o solutie cu privire la desfiintarea SIIJ.

La randul sau, vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat ca UDMR este de acord cu desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.

"Avem un amendament la Comisia juridica la Senat care propune ca magistratii sa fie anchetati de directia existenta din structura Parchetului General - Directia de urmarire criminalistica si penala. Din acest punct de vedere, nu se intampla nicio tragedie, cand se va vota acest amendament, in functie de..., mergem mai departe", a spus Kelemen Hunor.