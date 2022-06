Ce se întâmplă cu Dan Alexa după înfrângerea cu Dumbrăvița

Dan Alexa a suferit una dintre cele mai rușinoase înfrângeri din cariera de antrenor, fiind învins de echipa comunei Dumbrăvița.

Nimeni nu s-ar fi gândit că revenirea echipei CSM Reșița în liga a doua va fi stopată de o echipă anonimă.

Deși pornea cu prima șansă la promovarea în Liga a doua, CSM Reșița a fost învinsă de CSC Dumbrăvița la lovituri de departajare cu 4-2. Scorul a fost egal, 1-1, după 120 de minute de joc.

CSM Reșița a fost susținută puternic de autorități în acest an, în vreme ce Dumbrăvița, echipa care reprezintă o comună de 7000 de locuitori, are fotbaliști care muncesc în construcții sau în alte domenii.

„Suntem cu toții dezamăgiți, e un rezultat la care nu ne așteptam. Am avut un campionat foarte bun și nu era nimic care să anunțe un astfel de deznodământ. Am dezamăgit un oraș întreg, mii de oameni care au venit la stadion să sărbătorim promovarea. Nu-mi vine să cred. Am avut toate cele necesare, un antrenor valoros, cu promovări la activ, jucători cu experiență mare, care au promovări multiple în carieră, jucători cu multe prezențe în prima sau a doua ligă. Îmi este greu să găsesc o explicație.”, a declarat Cristian Bobar, președintele clubului, pentru expressdebanat.ro.

Dan Alexa e istorie la Reșița

"Urmează să facem o analiză atentă și să vedem ce urmează. Dan Alexa și-a încheiat contractul după ratarea obiectivului. Contractul i s-ar fi prelungit automat dacă ajungeam în Liga 2. Nu am vorbit, dar cel mai probabil nu va continua la Reșița. În aceeași situație sunt și mulți dintre jucători. Vom avea o întâlnire și cu domnul primar, vom analiza de ce nu ne-a ieșit și vom stabili împreună ce e de făcut de acum încolo. Un lucru e cert, toată lumea și-a dorit această promovare. Jucătorii, antrenorii, aveau bonusuri importante, nu se pune problema de lipsă de motivație sau alte lucruri de genul ăsta. S-a plâns în vestiar, jucătorii erau devastați”, a mai spus Bobar