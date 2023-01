O vedetă din Las Fierbinți, probleme mari de sănătate. Vrea să se retragă în Grecia

Momente grele pentru una dintre actrițele serialului Las Fierbinți.

Ecaterina Ladin, Dalida în film, a povestit la Pro Tv chinul groaznic prin care a trecut din cauza unei răceli puternice.

Artista a dezvăluit că ea i-a dat gripa și Loredanei Groza și lui Horia Brenciu.

Ads

"Am răcit toată familia. Cu răceală, cu Nurofen...A început în noiembrie, la finalul lunii și nu mă mai simt răcită de o săptămână. O lună și 2 săptămâni m-a ținut această răceală, această viroză nenorocită.

Eu am răcit cum n-am răcit în viața mea și am jucat 2 spectacole Mamma Mia. A fost cea mai mare provocare fizică și psihică, din toată viața mea. Am făcut și repetiție 2 luni de zile, decembrie a fost foarte aglomerat. De dimineață și până seară am tot repetat, se cântă la Mamma Mia, se dansează.

Tuse, febră, frică să nu dai cuiva această boală, să stai cu mască atunci când cânți și dansezi. Cred că totuși am dat-o și Loredanei și lui Horia. Eu am fost aia care a venit prima răcită la repetiție. Iertați-mă, vă rog, nu am avut ce să fac. Nu e bine deloc!

Vreau sănătate, mie, familiei mele, în rest le ducem noi, le facem noi, suntem muncitori. Ne trezim dimineață, facem de toate", a spus Ecaterina Ladin, Dalida din "Las Fierbinți",în cadrul emisiunii "Vorbește Lumea" de la PRO TV.

La 39 de ani, vedeta a dezvăluit ce vrea să facă după retragerea din actorie.

"La 55 de ani, mă gândesc eu așa, să mă retrag din activitate undeva în Grecia, pe o insulă, cu o tavernă mică acolo, cu câteva camere de închiriat. Și să stau așa, dimineața", a spus Ecaterina Ladin la Pro TV.