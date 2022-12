Avertismentul dur al selecționerului Croației pentru brazilieni! Ce le-a transmis înaintea meciuui direct

În sferturile de finală, vicecampioana mondială Croaţia va întâlni Brazilia, pe 9 decembrie, după ce a trecut de Japonia la loviturile de la 11 metri.

Selecţionerul echipei de fotbal a Croaţiei, Zlatko Dalic, a avertizat, după calificarea formaţiei sale în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar, că un croat nu trebuie subestimat niciodată, transmite AFP.

''Nu subestimaţi niciodată un croat! Dacă o faceţi, veţi regreta! Vom merge până la capăt!'', a spus Dalic după ce Croaţia s-a calificat în sferturile de finală, printr-o victorie în faţa Japoniei, cu 3-1 la loviturile de departajare.

''A fost un meci dificil, strâns, de mare calitate. Am jucat aşa cum trebuia contra acestui adversar. Ei au evoluat într-un bloc compact. N-am nimic să le reproşez jucătorilor mei. Am dat totul. Am întâlnit o echipă care a învins Germania şi Spania'', a mai spus Dalic.

La rândul său, căpitanul echipei croate, Luka Modric, a declarat: ''Putem spune că era nevoie de un pic de dramatism... Suntem mai mult decât fericiţi pentru că ne-am calificat în sferturile de finală. A fost un meci dificil, contra unei echipe foarte aspre. Aleargă mult şi sunt foarte buni din punct de vedere fizic''.

''N-a fost deloc uşor, nu am jucat la nivelul nostru obişnuit. Am arătat caracter şi am revenit pe tabelă. Iar Livi (portarul Livakovic) a făcut un miracol. A fost un meci foarte greu, epuizant'', a concluzionat mijlocaşul echipei Real Madrid.

Portarul Dominik Livakovic a fost eroul croaţilor, apărând trei lovituri de departajare, executate de Takumi Minamino, Kauru Mitoma şi Maya Yoshida.