UDMR anunță că nu va susține un guvern condus de Dacian Cioloș: „A format o coaliţie de conjunctură cu AUR”

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat luni că pentru formaţiunea pe care o reprezintă va fi foarte greu să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş, iar preşedintele Klaus Iohannis probabil că se bazează pe majoritatea de la moţiunea de cenzură, formată cu PSD şi AUR.

"Noi, la consultările de la Cotroceni, am avut o propunere a noastră, prin care l-am propus pe domnul Kelemen Hunor pentru funcţia de prim-ministru Am văzut această decizie a preşedintelui Iohannis, nu ştiu, dânsul poate că s-a gândit că există o majoritate în Parlament formată din 281 de senatori şi deputaţi - cei care au votat împotriva Guvernului şi, drept rezultat al acestui vot, Guvernul a fost destituit în Parlament. Pentru noi va fi destul de greu să-l acceptăm pe domnul Cioloş ca prim-ministru. Primul motiv este că a format o coaliţie de conjunctură cu AUR - prima moţiune de cenzură iniţiată a fost semnată numai de USR PLUS şi AUR. După aceea, USR PLUS a votat o altă moţiune îndreptată împotriva Guvernului. Având în vedere aceste două motive, pentru noi va fi destul de dificil", a precizat liderul deputaţilor UDMR, pentru AGERPRES.

El a adăugat că vor exista totuşi discuţii în perioada următoare, dar pentru senatorii şi deputaţii UDMR va fi dificil să accepte un guvern condus de Cioloş.

"Sigur, vom discuta, vom sta la masă, dar va fi destul de dificil să ne convingem colegii din UDMR - senatori şi deputaţi - să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş. Vom discuta această situaţie în forurile statutare, dar va fi dificil pentru noi să acceptăm un guvern condus de Dacian Cioloş. Poate preşedintele s-a gândit că există acea majoritate care s-a conturat şi la moţiune. Nu ştim în acest moment pe ce s-a bazat preşedintele, pe ce şi-a bazat această convingere că ar putea exista o majoritate care l-ar vota pe Dacian Cioloş. Singurul element obiectiv este moţiunea de cenzură, alte elemente obiective nu avem în acest moment", a argumentat Csoma Botond.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că a decis să-l desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru.

"Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş", a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.





PSD și AUR au anunțat și ele că nu-l susțin pe Cioloș



Partidul Social Democrat a transmis un mesaj scurt, prin intermediul Facebook-ului, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis că îl desemnează pe Dacian Cioloş, liderul USR, să formeze viitorul Guvern.

”Rocadă în alianţa pierzătorilor”, scrie în mesajul Partidului Social Democrat, făcând referire la faptul că Florin Cîţu a fost înlocuit cu alt lider al coaliţiei de dreapta, Dacian Cioloş.

Claudiu Târziu, copreședintele AUR, a declarat luni la Antena 3 că partidul său nu îl susține pe Dacian Cioloș ca premier. El a spus că Cioloș ”a dovedit în 2016 ce poate”.

”E cea mai proastă decizie pe care putea să o ia președintele Iohannis”, a mai spus Târziu. ”Noi vom vota împotriva lui Cioloș, nu putem vota să ducă țara cu oiștea-n gard”.

Liderul USR Dacian Cioloş a transmis, luni, după anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind desemnarea sa pentru a forma noul Guvern, că este onorat şi pregătit să îşi asume responsabilitate guvernării şi să înceapă negocierile cu celelalte partide.

”Preşedintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare şi o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiţi, aşa cum am şi anunţat încă de la plecarea USR din guvern. Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării şi să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză şi pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forţelor politice”, a anunţat Cioloş.