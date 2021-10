Dacian Cioloș spune că singura formulă în care USR poate să reintre la guvernare este alături de PNL şi UDMR

Presedintele USR PLUS a mentionat că a precizat că a doua variantă pentru partid este rămânerea în opoziţie, dacă PNL intenţionează să facă o altă majoritate cu PSD FOTO Facebook.com/ Dacian Ciolos

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat marti, 5 octombrie, că după ce moţiunea de cenzură a trecut şi Florin Cîţu ca premier devine de astăzi istorie", USR PLUS are varianta reînceperii discuţiilor cu PNL, "dacă PNL îşi va dori acest lucru şi dacă este în măsură să facă o altă propunere de premier decât Florin Cîţu", dar şi pe cea a rămânerii în opoziţie.

"Singura formulă în care USR PLUS poate să intre la guvernare este cu PNL şi cu UDMR, dar cu un alt premier decât Florin Cîţu", a precizat el.

Ads

"O moţiune de cenzură în urma căreia jocul politic se resetează. USR PLUS a susţinut această moţiune de cenzură care ne permite să începem discuţia formării unui guvern care chiar să lucreze pentru reforme, pentru România şi nu în interesul unui partid sau în interesul unor persoane. Deci după ce această moţiune a trecut şi Florin Cîţu ca premier devine de astăzi istorie, USR PLUS are varianta reînceperii discuţiilor cu PNL, dacă PNL îşi va dori acest lucru şi dacă este în măsură să facă o altă propunere de premier decât Florin Cîţu, şi atunci împreună cu PNL şi cu UDMR suntem dispuşi să discutăm refacerea coaliţiei de guvernare cu un program de reforme şi cu un calendar ataşat foarte precis", a declarat marţi,5 octombrie, într-o conferinţă de presă, Dacian Cioloş

Acesta a precizat că a doua variantă pentru USR PLUS este rămânerea în opoziţie, dacă PNL intenţionează să facă o altă majoritate cu PSD.

Cioloş a spus că aşteaptă poziţia PNL, dar şi pe cea a preşedintelui Klaus Iohannis.

"Singura formulă în care USR PLUS poate să intre, singura formulă de guvernare, este cu PNL şi cu UDMR, dar cu un alt premier decât Florin Cîţu", a subliniat el.