Fostul preşedinte USR, Dacian Cioloş, care și-a anunţat intenția de a forma un nou partid, este acuzat de două consiliere locale din Timișoara de unele nereguli financiare ce rămân în discuție după demisia sa.

Aida Szilagyi, consilier local USR în Consiliul Local Timişoara, comentează chiar în postarea în care Cioloș își anunță demisia: „Aţi devenit un zombi politic, creditele s-au consumat. V-am votat preşedinte al USR, aţi plecat, trist dle Cioloş”, i-a scris Aida Szilagyi, apostrofată că „uneori e bine să taci”. „Nu văd de ce aş tăcea, e o dezamăgire imensă, au avut atâtea avantaje câte au putut negocia în USR”, a mai scris consiliera USR din Timişoara, citată de Adevărul

La rândul său, Rodica Militaru, consilieră USR în Consiliul Local Timişoara, a comentat la noua fotografie de copertă a lui Cioloş cu un mesaj în care îl acuză pe fostul preşedinte al USR-PLUS că nu şi-a plătit cotizaţiile. „Cotizaţia restantă a domnului Cioloş la USR: peste 20.000 lei”, a scris Rodica Militaru.

Potrivit statutului USR-PLUS, una dintre obligaţiile membrilor partidului este „să plătească cotizaţia lunară de membru”. „ Pentru neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive, membrului respectiv i se suspendă de drept calitatea de membru. Suspendarea se constată de către Biroul Local in prima sedinta dupa implinirea termenului. Achitarea cotizaţiei restante obligă Biroul Local să constate încetarea suspendării in prima sedinta a Biroului Local ulterioara achitarii”, se mai arată în statutul USR-PLUS.