Adevara miza a intrecerii dintre Ciolos si Barna pentru sefia USR PLUS. Ce asemanari sunt cu lupta Orban - Citu

Co-presedintele USR PLUS Dacian Ciolos a anuntat luni, 5 iunie, ca va candida pentru functia de presedinte al partidului in cadrul congresului din toamna, alaturi de Dan Barna, desi in urma cu aproximativ o luna acesta sugera ca cei doi sa nu candideze. Conform analistilor politici contactati de Ziare.Com, adevarata miza a alegerilor din USR PLUS este alta, iar asemanarile cu lupta Florin Citu - Ludovic Orban din PNL nu sunt aparente.

O sa candidez, o sa candidam amandoi (n.red.: Dan Barna) si o sa facem tot ce e mai bine pentru ca USR PLUS in urmatorii ani sa conteze, sa fie un partid cu o identitate politica clar bine definita", a declarat luni, 5 iulie, Dacian Ciolos, intrebat daca va candida la Congresul USR PLUS din toamna.

Alegerile pentru sefia formatiunii va avea loc in toamna, in prima sambata din octombrie, la o saptamana dupa Congresul PNL. Spre deosebire de alegerile liberale, presedintele USR PLUS va fi votat de catre toti membrii partidului, nu doar de delegati. Acestia din urma, 1.200 la numar, vor stabili doar componenta Biroului National al USR PLUS.

Intrebat despre sansele lui Ciolos de a-l invinge pe Barna, analistul politic Cristian Pirvulescu a explicat pentru Ziare.Com ca deocamdata cele mai mari sanse le are liderul USR. Acesta noteaza ca la alegerile recente pentru filialele USR PLUS, s-a vazut cum majoritatea voturilor au fost pozitive catre vechiul USR. Totodata, adauga politologul, astfel se explica si insistenta lui Dacian Ciolos pentru iesirea de la guvernare cand Vlad Voiculescu a fost revocat din functia de ministru al Sanatatii, intrucat lui Dan Barna i-ar fi fost mai greu sa-si pastreze sustinatorii daca ar fi dat cu piciorul functiei de vicepremier.

O parere similara are si analistul politic Alfred Bulai, care arata ca desi are o notorietate mai mare, fiind fost ministru si fost premier, Dacian Ciolos este tras in jos de faptul ca este europarlamentar, departe astfel de ce se intampla la Bucuresti.

USR PLUS se pregateste de prezidentiale

Potrivit celor doi politologi, adevarata miza a alegerilor pentru sefia USR PLUS sunt alegerile prezidentiale si parlamentare care vor avea loc anul viitor. Astfel, Alfred Bulai subliniaza ca prin candidatura la sefia USR PLUS, Dacian Ciolos incearca sa arate ca inca conteaza, si ca, peste trei ani, acesta va candida din partea partidului la prezidentiale, in timp ce Barna va fi propunerea de premier.

"Domnul Ciolos face un gen de figuratie ca este activ si ca nu e mort politic. Daca te duci la Bruxelles de obicei iesi din ecuatie, nu te mai stie nimeni. Nu cred in aceasta mare confruntare dintre Ciolos si Barna. Peste trei ani planul lor e de a candida impreuna, Ciolos la prezidentiale si Barna varianta de prim-ministru", a declarat analistul.

De altfel, acesta explica ca toate partidele vor trebui sa vina cu o astfel de solutie, de presedinte si premier, si ca in acest interval USR PLUS va porni atacurile asupra PNL intrucat se lupta pentru acelasi electorat.

"S-ar putea sa fie o resetare importanta peste trei ani de zile. Stim sigur ca nu-l vom mai avea pe Iohannis, dar cu siguranta ca conta la fel de mult si premierul nominalizat de presedinte. USR PLUS nu prea mai au nimic de facut acum decat sa mai injunghie cand si cand PNL-ul pentru ca ei se lupta pe acelasi electorat. Iar pe partea ailalta sigur ca PSD isi vede de treaba lui pentru ca e singur pe culoar", a mai afirmat Alfred Bulai.

De cealalta parte, Cristian Parvulescu precizeaza ca esential va fi momentul in care USR PLUS va incepe campania pentru prezidentiale, adaugand ca "cea mai buna tema este atacarea Guvernului. Deci retragerea de la guvernare in masura in care promisiunile facute de USR nu se vor regasi in actiuni guvernamentale in 2023". Totodata, politologul e de parere ca competitia dintre Dacian Ciolos si Dan Barna va continua si dupa alegerea noului presedinte USR PLUS, intrucat ambii si-au aratat intentia de a candida la prezidentiale.

"E un scenariu real, e un scenariu care exista, despre care discutam, discuta si colegii mei, discut si eu. Vom vedea daca asta va fi decizia pana la urma. Nu o exclud, nici nu este o chestiune de viata si de moarte. Este o posibilitate", declara Dan Barna in luna aprilie a acestui an, intrebat daca intentioneaza sa candideze la urmatoarele alegeri prezidentiale.

Ludovic Orban si Florin Citu se lupta pentru mize diferite

Chestionat daca exista asemanatori intre cursa Barna - Ciolos cu cea dintre Ludovic Orban si Florin Citu, Cristian Parvulescu evidentiaza ca alegerea presedintelui celor doua partide se face in mod diferit iar violenta confruntarilor din PNL se datoreaza faptului ca noul presedinte al formatiunii va fi votat exclusiv de catre delegati.

Aceeasi observatie a avut si Alfred Bulai, care a subliniat ca miza de la PNL este una mult diferita fata de cea din USR PLUS si ca castigatorul va decide candidatul care se va lupta cu PSD pentru turul doi de la prezidentiale.

"La Citu Orban este o miza reala. Citu este premier, iar Orban este seful partidului. E chiar o situatie diametral opusa. Aici avem Barna vicepremier si domnul Ciolos e pe undeva prin strainatate si ne trimite vederi. E clar o lupta intre grupari real opuse, de mari dimensiuni si interese opuse. Probabilitatea cea mai mare este ca doi oameni sa fie candidatii cei mai importanti la prezidentiale. Un candidat din partea PSD si un candidat din partea PNL. Nu e realist sa ne gandim ca acel al doilea candidat care sa se lupe cu cel de la PSD sa fie de la USR. Miza PNL e mult mai mare prin implicatiile pe care le are", a conchis politologul.