Mai multi parlamentari si persoane influente din Romania au distribuit vineri, 25 iunie, pe retelele sociale o stire falsa cum ca mai multi europarlamentari romani, printre care si Dacian Ciolos, ar fi votat pentru "ca si barbatii sa poata naste".

In realitate, votul a fost pentru adoptarea "raportului Matic", care prevede protejarea sanatatii si a drepturilor sexuale si de reproducere ale femeilor.

Unul dintre primii europarlamentari care a comentat votul a fost preotul Cristian Terhes, membru PNTCD, intrat in 2019 in Parlamentul European pe listele PSD.

Intr-un mesaj pe Facebook, Terhes sustine ca raportul Matic, votat cu 378 de voturi pentru, 255 impotriva si 42 de abtineri, "prevede ca si barbatii pot naste".

Raportul cuprinde o singura referire la protejarea drepturilor pentru persoanele transgen si non-binare, condamnand discriminarea lor pe criterii de identitate de gen, care a inspirat compunerea informatiei false.

"Intrucat, in anumite circumstante, barbatii transgen si persoanele non-binare pot, de asemenea, sa ramana insarcinate si ar trebui, in astfel de cazuri, sa beneficieze de masuri in ceea ce priveste sarcina si serviciile de ingrijire legate de nastere fara discriminare pe criterii de identitate de gen", se arata in articolul citat de Terhes, si distribuit pe retelele sociale din Romania.

In aceeasi postare, europarlamentarul PNTCD mai spune despre catalogarea avortului ca "drept fundamental al omului", asa cum apare recomandat in raportul Matic, ca reprezinta "dreptul de a pruncucide", aratandu-se extrem de reticent vizavi de educatia sexuala obligatorie in scoli.

Fake news-ul a fost apoi rostogolit si de deputatul PNL Pavel Popescu, care afirma ca "unii s-au smintit rau".

Ideea a fost apoi raspandita mai departe si de catre persoane cu influenta cum ar fi jurnalistul Liviu Mihaiu.

Eurodeputatii PNL criticati de un coleg de partid

Liberalul Ovidiu Raetchi a explicat intr-un mesaj ca raportul Matic este "absolut decent si necesar" si subliniaza ca in esenta acesta urmareste protejarea "dreptului femeilor de a alege liber in privinta propriului corp", precum si o bariera impotriva statelor conservatoare, precum Polonia, de a face aceasta alegere in locul lor.

Raetchi a criticat apoi faptul ca toti europarlamentarii PNL, care au urmat pozitia Partidului Popular European (PPE), au votat impotriva raportului.

"Inadecvata pozitia Partidului Popular European pe tema raportului Matic. Nu poti incuraja la nesfarsit niste regimuri care si-au pierdut busola - doar din interes politic. Inadecvata si pozitia PNL - cand vii din tara in care politicile anti-avort ale lui Ceausescu au distrus mii de vieti, nu girezi politicile similare din Polonia", a notat Raetchi.

Despre votul din PE a vorbit si fostul purtator al guvernului Ciolos, Liviu Iolu, care il acuza pe Cristian Terhes de ipocrizie.

Raportul privind sanatatea sexuala si reproductiva in UE, redactat de eurodeputatul croat Predrag Fred Matic, nu a avut un caracter obligatoriu, insa a fost dezbatut intens in plenul Parlamentului European, una dintre principalele scantei fiind garantarea drepturilor femeilor la avort.

In forma sa finala, documentul face apel la statele membre "sa garanteze ca femeile beneficiaza de drepturi sexuale si reproductive de calitate, complete si accesibile, precum si sa suprime toate obstacolele care impiedica accesul deplin la aceste servicii".

Cum au votat europarlamentarii romani:

Pentru: Dacian Ciolos, Vlad-Marius Botos, Vlad Gheorghe, Dragos Tudorache, Alin Mituta, Ramona Strungariu si Nicolae Stefanuta, toti membri ai USR-PLUS, din grupul Renew Europe.

Impotriva: Traian Basescu, Vasile Blaga, Rares Bogdan, Daniel Buda, Chris Terhes, Cristian Busoi, Gheorghe Falca, Maria Grapini, Mircea Hava, Dan Motreanu, Vlad Nistor, Eugen Tomac, Lorant Vincze, Iuliu Winkler.

Nu au votat: Carmen Avram, Tudor Ciuhodaru, Corina Cretu, Siegfreid Muresan, Dan Nica, Rovana Plumb si Mihai Tudose.

Abtinere: Dragos Pislaru, Adrian-Dragos Benea si Marian-Jean Marinescu.