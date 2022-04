Dacian Cioloș susține că informațiile referitoare la intențiile sale de înființare a unui nou partid politic sunt doar zvonuri. Fostul președinte al USR-PLUS susține că preocuparea sa este alta.

Fostul președinte al USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș, a declarat marți seara, la Digi 24, că preocupările sale sunt altele decât înființarea unui partid. Cioloș susține că a fost în Ucraina, la Cernăuți, și în Republica Moldova pentru a vedea cum pot fi ajutați românii din Cernăuți și Republica Moldova.

„Astea sunt preocupările mele, nu să răspund la zvonuri aruncate pe piață de cineva care nici măcar nu își asumă nominal. Dacă sunt colegi în USR care consideră că trebuie organizat un nou partid, da, sunt subiecte care rămân în continuare de actualitate în partid și atâta vreme cât conducerea partidului nu aduce răspunsuri la aceste probleme, evident că continuă să fie tensiuni, pleacă oameni din partid, apar tot felul de zvonuri. Sunt lucruri prea serioase”, a declarat Cioloș, la Digi 24.

Fostul președinte al USR PLUS a mai declarat că „un partid politic e creat atunci când e o nevoie pe piața politică, el crește în funcție de capacitatea de a răspunde la nevoile oamenilor și când nu mai răspunde la nevoile oamenilor dispare”.

„Cum face partidul opoziție, cum rezolvă problemele interne trebuie să răspundă colegii din conducerea partidului. Eu nu am văzut inițiative din acest punct de vedere. Unii colegi din conducerea partidului au impresia că punând batista pe țambal băgăm sub preș problemele care în continuare există. Eu nu am fost niciodată adeptul punerii problemelor sub preș”, a mai declarat Cioloș, potrivit căruia „plămânul interior” al partidului „respiră foarte puțin”. „Eu nu vreau să stau într-un partid închis în care o tabără vrea să controleze partidul cu orice preț”, a mai adăugat Cioloș.