Cioloş: „În 2023 îmi voi depune mandatul. Mi se pare important să tragem nişte concluzii după 2 ani”

Dacian Cioloş, care a fost ales preşedinte al USR PLUS, a declarat vineri că în 2023 îşi va depune mandatul pentru a fi revalidat, iar săptămâna viitoare va renunţa de funcţia de lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

Întrebat într-o conferinţă de presă la sediul central al USR PLUS dacă îşi menţine opţiunea de a-şi depune mandatul din fruntea partidului peste doi ani pentru a fi revalidat, Cioloş a spus: "O să propunem şi modificarea statutului în acest sens, dar chiar dacă statutul nu va fi modificat, în 2023 eu îmi voi depune mandatul, pentru că mi se pare important să avem o discuţie aşezată, să tragem nişte concluzii după ce vor trece doi ani, în 2023, înainte de alegerile din 2024. Obiectivul nostru este să câştigăm aceste alegeri, să oferim românilor o alternativă viabilă".

Cioloş a afirmat că în următoarele zile va merge la Bruxelles pentru a clarifica nişte lucruri şi că va fi prezent la Bucureşti de câte ori USR PLUS va purta negocieri politice.

"Voi merge zilele următoare (la Bruxelles - n.r.), pentru că am lucruri de clarificat şi acolo. Am spus că dacă sunt ales preşedintele partidului voi renunţa la poziţia de preşedinte al grupului Renew şi asta voi face. Săptămâna viitoare voi merge să îi informez şi pe colegi legat de aceste concluzii şi evident că voi fi prezent aici, împreună cu restul echipei, la orice discuţii şi negocieri. Vom avea o echipă, eu mi-aş dori în aceeaşi structură şi componenţă, cum am avut şi în 2019, când am negociat", a susţinut acesta.