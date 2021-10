Dacian Cioloș: „Dacă guvernul trece, putem începe guvernarea imediat. Avem nevoie de un executiv capabil” VIDEO

Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a declarat luni, 18 octombrie, că este pregătit să preia guvernarea în cazul în care guvernul propus va trece de votul din parlament, susținând că este nevoie de măsuri excepționale într-o perioadă deosebit de grea. „Nu avem timp de jocuri politice”.



„Dacă guvernul trece putem începe guvernarea imediat. Noi suntem pregătiți să ne asumăm aceste măsuri dificile. Avem nevoie de un executiv capabil, care să poată acționa imediat.

Ads

Programul nostru poate părea dur, dar în situații excepționale este nevoie de măsuri excepționale.

Sperăm că forțele politice din parlament să înțeleagă urgența”, a declarat Cioloș.









„Ne vom concentra pe prioritățile evidente - criza sanitară, mor zilnic sute de oameni

Trebuie să ne pregătim pentru criza energetică.

Fiecare din parlamentari va vota cu propria conștiință și sper să se gândească de 2 ori. Nu e momentul de jocuri politice. Soluția noastră avantajeasză pe toată lumea. Sper să putem ajunge la o pace politică și să evităm să ajungem la convulsii sociale. Asta e strategia noastră.

Am încercat să negociem o majoritate, nu am reușit, dar am decis să mergem până la capăt

Noi suntem gata să ne apucăm de treabă cât mai repede”, a mai spus Dacian Cioloș.



„Nu putem ști dacă un Guvern are sau nu susținere decât la vot și de aceea suntem în acest moment. Sper ca astăzi birourile permanente reunite ale camerelor în Parlament să ia această decizie. Suntem gata să tranșăm situația.



Nu eu o să-i creez o majoritate lui Florin Cîțu, că nu e treaba mea. Eu vin cu un proiect de guvernare când PNL n-a făcut nici măcar o propunere de premier. Noi am încercat până în ultimul moment să fim deschiși la discuții și să găsim variante, de-acum înainte mergem cu acest proiect, vom vedea votul și de a doua zi vă vom anunța ce avem de făcut, modul în care abordăm lucrurile.

Ads

USR nu refuză categoric nicio variantă în care găsim o soluție rezonabilă, am spus că nu guvernăm cu PSD și AUR.

Ceea ce facem noi astăzi e un semn suficient de responsabilitate pe care USR și-o asumă. Am venit cu propuneri pragmatice, fără să forțăm mândria unora sau altora, dar avem nevoie de aceeași atitudine și din partea partenerilor”, a mai spus Dacian Cioloș.