Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a declarat că nu îşi pune problema să fie premier, deoarece are responsabilităţi în Parlamentul European, iar în cazul în care va câştiga preşedinţia USR PLUS doreşte să se ocupe de partid.



"Sunt multe variante cu premierul. Noi am spus că dacă PNL nu are altă variantă decât Florin Cîţu - şi cum noi nu putem lucra cu Florin Cîţu - noi suntem dispuşi să punem pe masă şi un premier. Eu nu am făcut-o la mişto, nu am făcut-o să glumesc. Important e să existe încredere între parteneri, că putem lucra în echipă. Pentru că posturi de responsabilitate politică şi în coaliţie sunt mai multe. Chiar dacă noi, să zicem, am avea premierul, sunt multe responsabilităţi şi de Senat şi Camera Deputaţilor, în Parlament. Şi Parlamentul are un rol esenţial în funcţionarea unei coaliţii, nu doar guvernul. (...) Am fost premier, dar acum nu îmi pun problema asta, nu. Eu am responsabilităţi în Parlamentul European, am un mandat acolo. Acum am candidat şi la preşedinţia partidului şi dacă voi câştiga mă voi ocupa de partid. Deci nu e vorba despre mine aici", a spus Cioloş pentru Europa FM.

În ceea ce priveşte refuzul preşedintelui PNL, Florin Cîţu, de a negocia cu USR PLUS după o eventuală susţinere a moţiunii de cenzură, Dacian Cioloş a declarat că acestuia îi rămâne să discute cu PSD.

"Atunci o să negocieze cu PSD. Eu l-am auzit spunând că nu va negocia cu niciun partid care votează moţiune de cenzură împotriva lui. Deci nu ştiu ce îi rămâne. De asta spun că e un pic incoerent. Nu mi-e clar care sunt soluţiile şi ce vrea. Noi i-am propus o soluţie. Florin Cîţu să se ocupe de partid, dacă tot e preşedinte de partid - că probabil e de lucru acolo - şi să numească PNL un prim-ministru care să fie capabil să lucreze în coaliţie. Noi spunem acelaşi lucru de la începutul lui septembrie. Suntem gata să avem o discuţie, dacă avem cu cine", a spus liderul USR PLUS.

Cioloş a mai declarat că "se aşteaptă la orice" din partea PSD, dar că presupune că social democraţii vor vota în favoarea moţiunii de cenzură pe care au depus-o, deoarece ar fi "ridicol" să procedeze altfel.