Dacian Cioloș, amănunte despre negocierile cu PNL. „Eu am fost la sediul lor, în Modrogan, nu au vrut să negocieze nimic”

Președintele USR, Dacian Cioloș, a respins joi, 25 noiembrie, acuzațiile conform cărora lipsa de flexibilitate a partidului ar fi dus la nașterea coaliției PNL-PSD. ”Nu au vrut să negocieze”, a precizat acesta.

"Sigur, dacă USR făcea şi dregea, PNL îşi putea vedea de treabă, să arunce la coş reformele, să împartă banii statului către primari şi USR trebuia să stea, să tacă din gură, să mai propună încă un ministru care să fie aruncat pe geam şi încă unul, ca să treacă un an-doi-trei-patru şi să vină apoi să se plângă că a fost la Guvern, alături de cei care au promis în campanie reforme şi, de fapt, şi-au făcut treburile lor interne şi nu au putut nimic să facă. Oamenii din USR au intrat în politică să facă politică, nu să fie făcuţi de alţii", a declarat Cioloş într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că o parte din membrii PNL "s-au aruncat în braţele PSD" şi "nu au negociat cu USR nimic" din septembrie încoace.

"Nu au vrut să negocieze. Eu am fost la sediul lor, în Modrogan, când am fost desemnat premier, nu au vrut să negocieze nimic. L-au trimis apoi pe domnul Ciucă fără mandat la noi. Şi domnul Ciucă a fost foarte sincer şi ne-a spus că nu are mandat să negocieze refacerea unei coaliţii. Au supus la vot în Biroul Politic un mandat de negociere cu PSD, nu cu USR, pentru ca astăzi să dea vina pe degringolada din partid, pe faptul că s-au aruncat în braţele PSD, să dea vina pe alţii. Totdeauna, alţii sunt de vină. Dar cei care se vor duce de râpă sunt cei care nu au un proiect, nu au viziune, pe care îi interesează doar puterea pentru ei", a mai spus liderul USR.