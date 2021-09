Dacian Cioloș a refuzat invitația lui Iohannis pentru întâlnirea cu Macron. „Nu am de gând să cer scuze nimănui că onorez invitații în Europa”

Co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a zis pas invitație președintelui Klaus Iohannis pe tema crizei politice de la București pentru a onora o întrevedere cu președintele Franței, întâlnire despre care liderul PLUS susține că a fost programată în urmă cu mai multe luni. „Nu am de gând să cer scuze nimănui că onorez invitații în Europa și că încerc, cu puterile mele, să demonstrez că românii pot și trebuie să joace roluri importante în Uniunea Europeană”, a subliniat Cioloș.



„Mă aflu de ieri la Paris, împreună cu europarlamentarii Renew Europe, grup pe care îl conduc în Parlamentul European, pentru a ne stabili prioritățile în noua sesiune parlamentară.

Suntem găzduiți de colegii francezi din grup și, la invitația președintelui Emmanuel Macron, am participat la o întâlnire bilaterală și la o discuție cu grupul Renew la Palatul Elysee.

E trist că unii aleg să mă atace, așa cum fac de mulți ani, pe subiecte inventate și interpretate după propriile umori.

Prezența mea la Elysee, cât și a celorlalți europarlamentari din USR PLUS și din alte 21 de partide liberale din Europa, este programată de câteva luni, așa cum în general întâlnirile importante se stabilesc cu mult timp înainte în contextele politice cu tradiție. Când am stabilit programul la Paris, nu aveam de unde să știu că Florin Cîțu o să arunce în aer coaliția de guvernare.

Am mai spus de câteva ori și o voi repeta, chiar dacă unii citesc ce scriu eu, dar își aud în cap doar propriile argumente. Am fost votat de români în 2019 cu un procent mare, care face ca delegația de opt eurodeputați ai USR PLUS în Parlamentul European să trateze cu mare responsabilitate mandatul primit.

Puterea dată de voturile cetățenilor români a fost folosită de noi toți cu cap. Am fost ales acum doi ani președinte al grupului Renew Europe, un rol pe care îl tratez cu respectul si responsabilitatea cuvenite oricărei funcții publice pe care am ocupat-o. Nu am de gând să cer scuze nimănui că onorez invitații în Europa și că încerc, cu puterile mele, să demonstrez că românii pot și trebuie să joace roluri importante în Uniunea Europeană.

Doar astfel România și cetățenii români sunt mai bine reprezentați și câștigă prieteni pe care se pot baza pentru dosarele importante europene care le influențează viața.



Discuțiile cu președintele Emmanuel Macron au inclus politica de sănătate din Europa, cu accent pe producția medicamentelor în UE, și politicile industriale în noul context schimbat de pandemie, digitalizare, migrație, agricultură și dezvoltare durabilă.

În întrevederea bilaterală pe care am avut-o, am discutat despre aderarea României la Schengen, cerându-i să sprijine țara noastră în acest demers, dar si despre situația din Republica Moldova și reformele ambițioase începute de președinta Maia Sandu”, a scris Cioloș pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierul demisionar Dan Barna a anunțat luni, 6 septembrie, că va onora invitaţia preşedintelui Klaus Iohannis de a merge la discuţii.

Mesajul celor de la USR PLUS va fi de a continua guvernarea în aceeaşi coaliţie, dar cu alt premier.

”Astăzi, de la Cabinetul domniei sale (preşedintele Klaus Iohannis – n.r), a venit o invitaţie pentru mâine după-amiază voi participa la acel dialog”, a declarat, luni seară, Dan Barna.

Întrebat care este mesajul pe care-l va transmite preşedintelui, după ieşirea de la guvernare, Dan Barna a declarat: ”Mesajul şi mandatul este foarte clar şi neechivoc: un nou premier în cel mai scurt timp, putem continua să facem reformele şi România poate s meargă mai departe în această coaliţie despre care noi credem că este singura care poate să guverneze România în acest moment (...) Lucrurile se pot închide în câteva zile”.