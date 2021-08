Dacian Cioloș a cerut ca la congresul USR PLUS să intre și persoane nevaccinate

O bună perioadă de timp copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a refuzat să se vaccineze FOTO Facebook / Dacian Ciolos

Liderul PLUS Dacian Cioloș a cerut ca la congresul de fuziune USR PLUS să poată participa și delegați nevaccinați, susțin surse din partid pentru ziare.com. Europarlamentarul a invocat faptul că interzicerea nevaccinați ar fi discriminatorie. Propunerea lui Cioloș a fost respinsă de conducerea USR PLUS. Congresul partidului e programat pe 2 Octombrie.

Dacian Cioloș s-a infectat cu coronavirus în primăvară și o perioadă a refuzat să se vaccineze, pe motiv că a dobândit imunitate naturală. Ulterior, liderul grupului Renew din Parlamentul European a declarat că s-a vaccinat, însă fără să facă public momentul. Prin urmare, colegii de partid pun sub semnul întrebării faptul că Dacian Cioloș s-a vaccinat.

Ads

De altfel, liderii USR au criticat în interiorul partidului faptul că Dacian Cioloș nu susține campania de vaccinare, spre deosebire de Dan Barna. “Cioloș e privit în USR PLUS ca antivaxer”, susțin sursele citate.

La mijlocul lunii mai, Valerie Cioloș, soția liderului USR PLUS, s-a plâns pe Facebook că este discriminată din cauză că nu s-a vaccinat și trebuie să stea în carantină, la întoarcerea din Franța, țară aflată la acea vreme pe lista roșie. Valerie Cioloș, care a avut COVID-19 la începutul anului, considera că are suficienți anticorpi încât să nu transmită virusul. „Dacă eram vaccinată, nu eram pusă în carantină”, a scris aceasta.