Ciolos refuză armistițiul propus de PNL: „Nu susținem un guvern minoritar pentru că se poate construi o majoritate care să guverneze România”

Liderul USR, Dacian Cioloș, a declarat marți, 26 octombrie, că partidul său nu este de acord cu propunerea de armistițiu lansată de PNL liderilor partidelor politice din România pentru a susține un guvern minoritar format din PNL și UDMR pentru că există posibilitatea formării unei majorități.

Liderul USR a spus că nu se poate vorbi de un armistițiu pentru că ”PNL și UDMR nu sunt adversari, sunt parteneri” în viziunea USR.

Ads

„România are nevoie de o majoritate, care este posibilă, nu de un guvern minoritar. USR poate face parte dintr-un guvern cu Ciucă premier. Acesta este apelul pe care îl fac și colegilor de la PNL și UDMR. Haideți să ne așezăm la masă să discutăm pentru ca România să fie condusă stabil. Un guvern minoritar are un grad ridicat de instabilitate”, a declarat Dacian Cioloș după întâlnirea cu membrii USR.







”Haideţi să ne aşezăm la masă, să construim o majoritate cât mai repede posibil, pentru ca România să fie guvernată stabil”, a spus Dacian Cioloş, ca răspuns la solicitarea de armistiţiu cerută de Nicolae Ciucă, prin vocea preşedintelui PNL Florin Cîţu.

Preşedintele USR a arătat că un guvern minoritar are ”un grad ridicat de instabilitate”. ”Câtă vreme se poate construi o majoritate, cred că pe asta trebuie să ne concentrăm energia”, a mai arătat el, precizând că armistiţii între partide există în Parlament.

”Un an şi jumătate de zile, de când avem criza pandemică, de câte ori au fost proiecte de lege care au vizat măsuri de criză, în afară de AUR, toate celelalte partide au colaborat”, a afirmat el. Dacian Cioloş spune că şa fel s-a întâmplat chiar şi în aceste zile, în privinţa crizei preţurilor la energie.

”Dar e nevoie de mai mult, în perioada următoare, e nevoie de un Guvern stabil, cu o majoritate clară în Parlament, care să gestioneze şi măsurile de criză dar să şi vină cu reforme”, a spus Cioloş.

Ads

”Nu văd despre ce concesii este vorba. Am făcut deja propuneri cum să depăşim criza, noi am făcut deja concesia când ministrul Voiculescu a fost aruncat pe geam din Guvern. Noi am rămas în guvern, eu cred că trebuie să lăsăm trecutul în urmă, să le considerăm subiect închis”, a afirmat Dacian Cioloş, întrebat ce concesii este dispusă Uniunea Salvaţi România să facă.

”Eu cred că putem găsi împreună soluţii, ca să putem refece coaliţia cât mai repede şi pentru a avea un Guvern stabil” a spus Cioloş, despre şansele refacerii coaliţiei PNL-USR-UDMR.

Preşedintele USR a precizat că refacerea coaliţiei trebuie să pornească de la măsuri concrete, liniile generale ale bugetului pe anul viitor, reformele.

”Din punctul nostru de vedere este posibilă construirea unei majorităţi în Parlament, dacă există voinţă politică, nu trebuie să se ajungă la anticipate”, a mai spus Cioloş.