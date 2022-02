Dacian Cioloș ”flutură” demisia de la șefia USR. Condițiile puse în interiorul partidului pentru a rămâne în funcție

Liderul USR, Dacian Cioloș, ar fi dispus să renunțe la funcție dacă partidul nu acceptă o serie de reforme.

Joi, 3 februarie, în cadrul unei ședințe a Biroului Național, liderul USR le-a prezentat colegilor săi un program care cuprinde mai multe modificări radicale, cerând un vot asupra acestuia până luni. Dacă programul va fi respins, Cioloș a declarat că nu va mai rămâne la conducerea partidului, potrivit G4Media, care citează surse din USR.

Printre solicitările făcute de Cioloș se numără schimbarea statutului, a secretarului general - care face parte din echipa lui Dan Barna, diminuarea puterii Biroului Național și oprirea excluderilor pe motiv de ”delict de opinie”, transparentizarea ședințelor Biroului Național și pregătirea unui guvern din umbră, au mai spus sursele citate.

Anunțul privind posibila sa demisie a fost făcut în contextul tensiunilor dintre foștii membri PLUS și cei ai USR. Actualul lider al partidului îi acuză pe foștii USR-iști că îi blochează inițiativele, în timp ce aceștia îi reproșează lipsa de inițiativă.

Biroul Național este controlat de foștii lideri USR.

Principalele reforme propuse de Dacian Cioloș, preluate din programul prezentat USR

- Pregătirea USR pentru Guvernarea din 2024: pregătirea unui guvern alternativ (”din umbră”), program de guvernare, echipă de politici publice și o nouă abordare în comunicare, astfel încât până la alegeri să fim recunoscuți ca principala forță de opoziție capabilă să își asume și să exercite guvernarea.

- Deschiderea partidului către societate și mediul de afaceri, principalii noștri parteneri și cei pentru care ar trebui să muncim politic. Îmi asum inițierea unor acțiuni care să ne aducă într-un contact structurat cu societatea civilă și cu mediul de afaceri, precum și revenirea „în stradă”, organizarea unor dezbateri naționale pentru reconectarea la nevoile cetățenilor.

- Îmi asum constituirea unei comisii compuse egal din 50% membri de partid (membri BN sau CP) și 50% membri din societatea civilă și mediul de afaceri, care până în luna aprilie 2022 să propună candidaturi alternative pentru portofolii guvernamentale, printr-un proces deschis și asumat politic la nivel de Birou Național și Comitet Politic. Aceeași comisie va lucra în prealabil cu Departamentul intern de Politici Publice pentru a analiza, dezbate și finaliza o structură de guvern suplă și modernă, cu un număr minim de ministere.

- Reorganizarea departamentelor interne ale partidului, prin reorganizarea Secretariatului General USR (funcția de Secretar General va fi reevaluată și scoasă la concurs).

- Moratoriu pe toate acțiunile de excludere pe motiv de ”delict de opinie. Oprirea imediată a tuturor proceselor de excludere și de acuzare a colegilor de partid de trădare sau insubordonare. Delictul de opinie trebuie eliminat din comportamentul partidului nostru.

- Transparentizare completă a modului de funcționare a organelor partidului, începând cu activitatea Biroului Național, care trebuie să-și facă publice dezbaterile, concluziile si deciziile.

- Modificarea Statutului partidului. Voi propune un calendar de declanșare a unui congres extraordinar și voi propune ca modificarea statutului să ia în considerare vot proporțional pe liste pentru toate organele colegiale (BL, BJ, BN) și limitarea funcțiilor la maximum două pentru un membru.

- Ca președinte, sunt învestit de votul unei majorități dintre voi să vă reprezint, dar și să armonizez echipele intern. Exercitarea mandatului meu are sens atâta vreme cât consider că pot să fac acest lucru. Potrivit actualului statut, președintele are însă foarte puține pârghii prin care poate imprima direcții organizației și prin care poate face schimbări. În același timp, decontează orice neîmplinire, fie că are, fie că nu are atribuții să ajute la crearea unei culturi organizaționale proaspete, civilizate și competiționale. Din acest motiv voi cere ca acest program să fie aprobat la nivelul Biroului Național, pentru a ne asuma împreună o direcție clară care poate duce acest partid la guvernare în 2024.

- Sunt responsabil în fața membrilor partidului să promovez obiectivele pentru care am fost votat președinte. Acest program este necesar, având în vedere situația USR în noul context politic și social. Mai mult, este o obligație a președintelui USR să vină în fața partidului cu un program, potrivit Articolului 55 (8) din Statut.