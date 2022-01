Președintele USR Dacian Cioloș a primit mai multe reproșuri din partea colegilor de partid că e absent din spațiul public și că reacționează cu întârziere la deciziile guvernului, susțin surse politice pentru Ziare.com.

”În ritmul acesta, cu un președinte care stă mai mult la Bruxelles, obiectivul partidul va fi să atingă 10% la alegerile viitoare, nici vorbă de guvernare”, susține unul dintre vicepreședinții USR. În replică, Dacian Cioloș spune că n-a mai fost la Bruxelles din toamnă. Liderul USR admite că există încă fracturi în partid.

”Eu sunt la București. Din octombrie până acum, am fost de două ori la Strasbourg, la sesiunile plenare. Atât. La Bruxelles n-am fost deloc. Nu cred că asta e problema. Și nici nu cred că activitatea unui partid e evaluată în primul rând prin activitatea președintelui. USR nu e un partid de președinte, îndrăznesc să spun. Avem opinii diferite, avem dezbateri, avem discuții contradictorii, avem chiar provocări de o parte și de alta în interiorul partidului. USR nu crește doar pentru că afișăm o persoană în frunte, indiferent cum s-ar numi ea. Noi, în USR, avem nevoie în primul rând să ne rezolvăm niște probleme interne, să depășim fracturile care încă persistă după fuziune”, a spus Dacian Cioloș la Profit TV.

Întrebat de ce persistă disensiunile în partid, liderul USR a răspuns: ”Există o majoritate în Biroul Național, care e alta decât a președintelui. Statutar, președintele are puteri foarte reduse, chiar dacă președintele e scos în față. Există, din păcate, discuții, chiar dispute în unele filiale, care vor trebui clarificate în perioada următoare. Din punctul meu de vedere, oricât am vrea noi să întărim comunicarea, comunicarea are nevoie de material, de materie care să vină din partid. Dacă noi vom fi uniți și vom fi coerenți în interiorul partidului, vom inspira același lucru și membrilor de la bază, și celor care se uită acum la USR ca la o posibilă soluție”.