România, tot mai adânc în criza politică. Sociolog: „Săptămână care vine USR se va face țăndări și va trage și PNL după”

După ce Dacian Cioloș nu a reușit să convingă PNL să accepte refacerea coaliției fără Florin Cîțu în fruntea guvernului, urmând ca USR să vină în parlament cu un guvern minoritar, sociologul Gelu Duminică susține că liderul USR a făcut o greșeală majoră în aceste zile.

În opinia sa, Cioloș ar fi trebuit să-și depună mandatul în urmă cu câteva zile.

Ads

„În jocul politic, ultima săptămâna nu a adus nimic nou.

Și PNL, și USR au jucat doar pentru propria imagine (da, dl Cioloș știe foarte clar ca nu poate avea o majoritate, asa ca-mi este foarte greu sa inteleg tot acest spectacol).

Dacă as fi fost în locul USR nu as fi făcut nominalizare de PM, invocând faptul ca scorul obținut în 2020 le oferă doar statutul de "partid sustinator al guvernarii" și ca nu ei au fost mandatat cu cel mai mare nivel se așteptare. Dacă as fi fi Cioloș, mi-as fi depus mandatul de câteva zile. Vanitatea, însă, si marele strateg al USR, le joaca feste.

Săptămână care vine USR se va face țăndări și va trage și PNL după. Sau invers, luati-o cum vreți. E bine, PSD și AUR își freacă mâinile și pregătesc punctajele atacului mediatic care va urma...

Avem în lumea politica romaneasca niște bărbați de stat care-și măsoară bărbăția numărând in parelel si morții de COVID. Si nu, nu ma luați cu "săracă tarisoara care are nevoie de guvern", ca va aduc aminte cum s-au comportau unii cu alții în cele 18 luni de pandemie...”, a scris Gelu Duminică pe pagina sa de Facebook.







Premierul interimar Florin Cîțu a declarat vineri, 15 octombrie, că poziția PNL la negocierile cu USR va fi să le transmită acestora să construiască Executivul în jurul „alianței care a dărâmat guvernul”, adică alături de PSD și AUR. Președintele liberal a adăugat că dacă Cioloș nu va reuși să adune o majoritate, PNL va demara negocieri „cu toate partidele”, mai puțin AUR.

Ads

„90% din timp l-am petrecut discutând despre problemele reale ale românilor iar 10% despre partea politică. USR e parte a unei majorități parlamentare alături de PSD și AUR în urma unei moțiuni de cenzură. O majoritate USR PSD AUR arată că s-au unit împotriva unor principii.

Votul USR a însemnat ruperea coaliției de guvernare. Răspunderea politică în fața românilor revine USR și alianței USR PSD AUR. Resposnabilitatea politică pentru refacerea unui guvern revine celor care au dărâmat guvernul”, a declarat Florin Cîțu vineri, la finalul ședinței de Birou Executiv a PNL.





Conducerea USR aprobă duminică programul de guvernare şi lista Guvernului Cioloş



Programul de guvernare şi lista Guvernului Cioloş urmează să fie aprobate duminică după-amiază de conducerea USR, pentru ca luni să fie depuse la Parlament în vederea declanşării procedurii de învestire a noului Cabinet. În opinia premierului desemnat Dacian Cioloş, printre membrii Executivului ar trebui să se regăsească fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă şi fostul vicepremier Dan Barna.

Ads

Dacian Cioloş a anunţat încă de vineri seară că primeşte deja propuneri de nume de miniştri de la membrii Biroului National al USR şi că va forma o listă scurtă pe fiecare minister.

Duminică dimineaţă, Biroul Naţional va decide forma finală a listei cu miniştri, care, alături de programul de guvernare discutat sâmbătă, va fi prezentată şi supusă aprobării Comitetului Politic al USR duminică, de la ora 18:00, într-o şedinţă care va avea loc online.

Dacian Cioloş a precizat că va menţine actuala structură a Guvernului, pentru a evita procedurile suplimentare pe care o eventuală modificare le-ar implica, ceea ce ar duce la prelungirea crizei politice.

Lista cu propunerile de miniştri şi programul de guvernare USR vor fi depuse luni în Parlament, iar Birourile Permanente ale celor două Camere stabilesc data şedinţei comune pentru învestirea noului Executiv, termenul fiind de cel mult 15 zile.