Dacian Cioloş, despre protestele din Capitală: „Pot să înţeleg nemulţumirea, dar, atâta vreme cât vaccinarea este voluntară, nu văd motivele”

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, afirmă, sâmbătă, că nu înţelege motivele celor care protestează în Capitală faţă de certificatul verde şi vaccinare, întrucât imunizarea este voluntară. Cioloş afirmă că, în alte state ale Uniunii Europene, dacă rata de vaccinare este ridicată, numărul celor care ajung în stare gravă la spitale este mult mai mic. În Bucureşti, liderul USR PLUS afirmă că lucrurile par scăpate de sub control din punctul de vedere al infectărilor.

”Pot să înţeleg nemulţumirea, dar, atâta vreme cât vaccinarea este voluntară, nu văd motivele protestelor, mai ales că eu văd în alte state membre - unde rata de vaccinare este ridicată - chiar dacă a crescut numărul infecţiilor, numărul spitalizărilor şi al pacienţilor grav este mult redus faţă e ceea ce se întâmplă în România”, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, Dacian Cioloş, referindu-se la protestele din Capitală.

”Vedem asaltul asupra secţiilor ATI şi asupra spitalelor în general”, a adăugat preşedintele USR PLUS, adăugând că nu politicienii pot să-i convingă pe oameni de vaccinare, ci medicii.

”Campania de vaccinare a înregistrat incoerenţe, pentru că, pe de o parte, îi încurajam pe oameni să aibă grijă şi să se vaccineze, dar pe de altă parte am relaxat măsurile destul de devreme în comparaţie cu alte ţări din UE fără să stabilim o legătură cu ceea ce se întâmplă pe tren şi iată că, în Bucureşti cel puţin, lucrurile par scăpate de sub control din punctul ăsta de vedere al infectărilor”, a adăugat Cioloş.

Două proteste au loc, sâmbătă, în Bucureşti, faţă de restricţiile impuse de autorităţi şi faţă de introducerea certificatului verde.