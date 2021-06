Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat ca avea impresia ca dupa Liviu Dragnea, PSD va scapa de hotie, cat si de ticalosie, insa Marcel Ciolacu momentan il convinge ca cel putin ticalosia ramane o valoare si in "noul" PSD. Reactia vine in contextul disputei intre ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea si liderul social-democratilor in legatura cu PNRR.



"Credeam ca, dupa Dragnea, PSD va scapa si de hotie, dar si de ticalosie. Domnul Ciolacu deocamdata ma convinge ca cel putin ticalosia ramane o valoare si in "noul" PSD. Pentru ca altfel nu pot sa interpretez de ce a lansat ideea ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei a fost respins de catre Comisia Europeana.

Ultima data am vorbit cu presedinta Comisiei Europene despre planurile nationale de redresare si rezilienta si despre procedurile de evaluare si aprobare saptamana aceasta, luni. Si mi-e clar ca abordarea Comisiei Europene nu va fi una de evaluator care bifeaza casute verificand niste documente, ci de partener cu fiecare stat membru, pentru a ne asigura impreuna ca banii acestia pe care-i imprumutam la nivel european sunt investiti cu cap. Inclusiv in Romania.

Nu trebuie sa ma creada pe mine, dar macar sa citeasca ce zice azi Comisia, care spune ca nici vorba de vreo respingere si ca solicitarile de clarificari fac parte din procesul normal de negociere cu statele membre. Presupunand ca vrea binele Romaniei si e de buna credinta, daca domnul Ciolacu ar avea o minima intelegere a procedurilor europene, nu ar fi aruncat public cu gogosi.

Din pacate, PSD si alti politicieni, dintre care unii deveniti irelevanti dupa alegerile din 2020, distribuie stiri false fara discernamant cu privire la o tema extrem de importanta pentru viitorul dezvoltarii tarii. Multi dintre ei sunt obisnuiti probabil cu perioada in care asteptau lectii si liste cu masuri de facut de la Bruxelles si pare ca au ramas impietriti in acea perioada.

Daca ar fi inteles nevoia Romaniei de a investi cu cap 29 de miliarde de euro pana in 2026, cei de la PSD ar fi venit cu propuneri de proiecte in zecile de consultari publice pe domenii pe care ministrul Cristian Ghinea le-a facut in ultimele luni. Evident ca nu exista in acest plan vreo contributie de la domnul Ciolacu si PSD, pentru ca nu au dorit sa participe. Fie pentru ca nu-i intereseaza, fie pentru ca nu inteleg niciun proiect care nu le aduce vreun comision.

Cristian Ghinea mi-a fost coleg si in Guvern in 2016, si in Parlamentul European pana anul acesta, a participat inclusiv la elaborarea cadrului european al fondului de redresare si rezilienta si cunoaste bine mediul institutional european. Chiar daca acum trebuie sa lucreze cu multe departamente din unele ministere politizate si deprofesionalizate inclusiv si mai ales de guvernele PSD, sunt convins ca-si va duce treaba la bun sfarsit", a scris Dacian Ciolos vineri pe Facebook.

Comisia Europeana a inceput evaluarea aprofundata a planurilor de redresare si rezilienta pe care le-a primit si va actiona in stransa colaborare cu statul membru in cauza pentru a clarifica orice potentiala intrebare, scopul fiind utilizarea optima a fondurilor, precizeaza CE dupa aparitia informatiilor referitoare la obiectiile sale fata de PNRR.

Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea i-a propus liderului PSD Marcel Ciolacu, dupa obiectiile Comisiei Europene fata de PNRR si dupa criticile dure ale liderului social-democrat, ca, daca Planul nu va fi aprobat, el sa demisioneze de la minister, iar daca va fi aprobat, cel care demisioneaza sa fie Marcel Ciolacu, care sa se retraga de la conducerea partidului, termernul fiind 30 septembrie.

Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a raspuns ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene si a afirmat ca "Ghinea n-a convins pe nimeni cu inteligenta sa, dar i-a zapacit pe toti cu tampeniile sale". Ciolacu l-a numit pe Ghinea "un dezastru" si un "un ministru zero".