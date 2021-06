Ciolos cere Comisiei Europene sa nu aprobe planul de redresare al Ungariei. Nemultumirea liderului Renew Europe

Presedintele Renew Europe din Parlamentul European Dacian Ciolos i-a trimis duminica, 27 iunie, o scrisoare adresata presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen in care ii cere sa nu aprobe Mecanismul de Redresare si Rezilienta (MRR) al Ungariei pana ce guvernul condus de Viktor Orban nu va accepta anumite conditii.

Deputatii romani din Renew Europe noteaza intr-un comunicat de presa citat de caleaeuropeana.ro ca Viktor Orban ar trebui sa fie de acord sa acorde Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) acces la lista beneficiarilor finali ai banilor din Mecanismul de redresare si rezilienta (MRR). In scrisoare se mai reclama faptul ca regimul Orban nu recunoaste competenta Parchetului European condus de catre Laura Codruta Kovesi.

"Draga Ursula, Va scriem pentru a ne exprima ingrijorarile. Pana la 12 iulie va trebui sa aprobati planul de recuperare si rezilienta al lui Viktor Orban. Ungaria este eligibila sa primeasca pana la 7 miliarde de euro. Si totusi veti avea foarte putine mijloace pentru a va asigura ca acesti bani nu ajung in buzunarele gresite - dupa cum stiti, regimul Orban nu recunoaste competenta Parchetului European. Frauda in Ungaria lui Viktor Orban este endemica - sau pentru a cita Comisia: este sistemica. In 2020, serviciile dvs. au constatat inadecvarea cadrului anticoruptie al Ungariei si ca ancheta si urmarirea penala par mai putin eficiente in Ungaria decat in alte state membre si lipsesc actiuni sistematice determinate pentru urmarirea penala a coruptiei la nivel inalt", se arata in scrisoarea semnata de Dacian Ciolos.

Eurodeputatii mai amintesc Comisiei ca un sistem antifrauda eficient este un criteriu pentru a accesa fondurile de recuperare in temeiul regulamentului MRR si ii cer Ursulei von der Leyen sa nu aprobe PNRR-ul Ungariei pana ce guvernul maghiar nu indeplineste o serie de cerinte.

"Doamna presedinta, va indemnam sa nu aprobati planul lui Viktor Orban pana cand:

1. Planul de recuperare maghiar nu acorda Oficiului European Antifrauda (OLAF) acces la lista tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor de recuperare si include, o obligatie legala de a o introduce in baza de date a UE a beneficiarilor, cunoscuta sub numele de Arachne.

2. Planul maghiar nu include adoptarea unor legi care sa impuna ca persoane si entitati cu o istorie dovedita de neregulilor financiare grave sau de conflicte de interese descoperite de OLAF sa fie excluse de la primirea de fonduri si contracte RRF.(Acest lucru face ca solicitantii precum ginerele lui Viktor Orban, care primeste in continuare mari subventii UE, in ciuda istoricului sau de nereguli grave si conflicte de interese, ar fi impiedicati sa acceseze fonduri din Mecanismul de redresare si rezilienta).

3. Planul maghiar nu se angajeaza, de asemenea, sa abroge sau sa revizuiasca legile interne care au fost identificate de Comisie ca impiedicand jurnalistii de investigatie si societatea civila sa acceseze informatiile publice", adauga liderul grupului Renew din Parlamentul European", se mai arata in scrisoare.

Mecanismul de Redresare si Rezilienta al UE (MRR) este instrumentul fiscal in valoare de 672,5 miliarde EUR (312,5 miliarde EUR sub forma de granturi si 360 miliarde EUR sub forma de imprumuturi), conceput pentru a sprijini statele membre in realizarea reformelor si a investitiilor in prioritatile comune ale UE. MRR este cel mai mare instrument financiar inclus in instrumentul de redresare de 750 de miliarde EUR NextGenerationEU.