Cioloş: „Soluţia alegerilor anticipate poate fi discutată după ce clarificăm situaţia premierului Cîţu. Nu avem niciun proiect politic cu AUR”

Alegerile anticipate sunt soluţii ce pot fi discutate după ce va fi clarificată situaţia premierului Cîţu, declară la RFI copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş, care răspunde astfel PSD. Liderul Renew Europe mai susţine că partidul său nu are nici un proiect politic cu AUR.

PSD a anunţat că va susţine moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, doar dacă se va merge până la capăt şi se va ajunge la alegeri anticipate. Întrebat dacă este de acord cu anticipatele, Dacian Cioloş a răspuns: "Astea sunt etape, nu mergem cu poveşti din astea. Aici vorbim de situaţia premierului Cîţu, nu de alegeri anticipate, astea sunt soluţii care pot fi discutate după ce clarificăm situaţia premierului Cîţu.

PSD-ul a spus încă de la început că vrea căderea Guvernului Cîţu. Are ocazia să demonstreze că nu era doar o vorbă aruncată în vânt, că nu sunt alte sfori în spate, care să tragă şi să orienteze poziţiile diferiţilor lideri din PSD, dovada asta se face la vot. Ca să ajungem la vot, trebuie să ajungă moţiunea în plenul Parlamentului".

Întrebat de ce a preferat partidul său o moţiune de cenzură alături de AUR, în loc să susţină demersul similar al PSD, copreşedintele USR PLUS a explicat că USR PLUS nu a depus o moţiune ”împreună cu nimeni” şi că formaţiunea nu are un proiect politic cu AUR.

"N-am depus o moţiune împreună cu nimeni. Noi ne-am propus propria moţiune şi am căutat susţinere în Parlament de la toate partidele care sunt acolo, nu noi am decis ce partid să intre sau să nu intre în Parlament, însă atunci când vrei să aplici o procedură parlamentară şi depunerea unei moţiuni de cenzură e un act politic care are nevoie de o procedură parlamentară, ne-am asumat acel act politic de a depune o moţiune de cenzură noi, USR PLUS şi am cerut partidelor parlamentare sprijin pentru asta, am primit sprijin pentru moţiune şi la atât se limitează aşa-zisa colaborare cu AUR.

Noi n-avem nici un proiect politic cu acest partid, n-avem nici o alianţă, n-avem de gând să guvernăm cu ei, n-avem de gând să negociem obiective politice pe care le avem noi. AUR a decis să semneze această moţiune, ca să putem îndeplini o procedură parlamentară şi să putem depune moţiunea, ca să vedem la vot care e părerea partidelor politice legat de această moţiune", a precizat Cioloş.





Neîncredere totală între USR PLUS și PSD



Calendarul dezbaterii moțiunii urmează să fie stabilit luni, 6 septembrie, însă din partea USR PLUS există o neîncredere totală în ceea ce privește dorința reală a PSD de a da jos guvernul condus de Cîțu. „Ciolacu se afundă în ridicol în fiecare oră în care găsește o scuză penibilă ca să nu pice guvernul”, a susținut duminică, Liviu Iolu, lider USR PLUS.

Acesta susține că PSD nu este deloc hotărât să dărâme guvernul.

„Săptămâna care a trecut, pe scurt, că mulți interpretează totul în joc politic. Pentru unii o fi joc, pentru USR PLUS nu. E doar o altă etapă pentru apărarea țării de hoți în timp ce restul fac piruete retorice..

Cîțu a aprins fitilul la bombă. A pus pe agenda ședinței de guvern de coaliție, fără acordul acesteia, un program de furt de 10 miliarde, așa cum au fost PNDL-urile Udrea și Dragnea. Cîțu a dat și cu ciocanul în bombă prin revocarea ministrului Justiției fără un motiv valid, la fel cum făcuse cu Vlad Voiculescu.

Iohannis iese ca un incredibil de bun mediator și trage în USR PLUS cu toate gloanțele oarbe ale PNL enervând cam jumătate dintre oamenii care l-au votat măcar un mandat. PNL și PSD trag de timp în Parlament după ce USR PLUS a depus moțiune împotriva premierului piroman. Practic nesocotesc o procedură democratică și voința a 25% din Parlament.

Ciolacu se afundă în ridicol în fiecare oră în care găsește o scuză penibilă ca să nu pice guvernul. Azi pe Cîțu îl mai sprijină cam 28- 30% din Parlament dar PSD face balet pe lângă butonul care îl poate catapulta pe premierul dezastru”, a scris acesta pe Facebook.

