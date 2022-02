Dacian Cioloș și-a anunțat demisia de la șefia USR. Cine va prelua conducerea SURSE

Președintele USR Dacian Cioloș și-a anunțat demisia de la șefia USR după ce Biroul Național al partidului nu a votat propunerile sale de reformă internă, au declarat pentru Ziare.com surse politice.

Conform surselor citate, șefia interimară va fi asigurată de către fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă.

Dacian Cioloș a cerut luni dimineață, în şedinţa biroului executiv un vot pentru planul de măsuri pe care şi l-a asumat atunci când a candidat la şefia partidului. Propunerile sale au picat însă la vot.

Joi, acesta le-a spus colegilor din partid că, în cazul în care programul nu e aprobat, îşi depune mandatul, invocând inclusiv cuvântul ”demisie”, potrivit unor înregistrări obţinute de News.ro. Cioloş a declarat vineri că nu pleacă din partid, calificând drept ”complet false” informaţiile pe această temă. Duminică, Biroul Naţional al USR a votat, în unanimitate, desecretizarea şedinţei.

Liderul SR a transmis, pe unul dintre grupurile interne, că a afirmat în şedinţa de joi ceea ce va spune şi luni: dacă măsurile propuse de el nu vor fi votate, va renunţa la funcţia de preşedinte. ”Voi continua ca membru”, a transmis Cioloş.

Vineri, după apariţia primelor informaţii referitoare la şedinţă, la programul politic avansat de Cioloş, precum şi la faptul că ar fi ameninţat cu demisia, Dacian Cioloş a declarat pentru News.ro: “Este o dezinformare. Nu e adevărat, nu plec din partid. Câtă vreme partidul poate evolua şi se poate dezvolta, nu plec. Şi mai bine ar face colegii să se gândească la măsurile de reformă pe care le-am propus, să vină cu amendamente argumentate, sa dezbată conţinutul lor, decât să răspândească ştiri complet false”.

Potrivit transcrierii declaraţiilor lui Dacian Cioloş, privind depunerea mandatului sau varianta demisiei, acesta a declarat, joi:

”Deci eu pun programul ăsta cu mandatul pe masă şi vă rog să nu o luaţi ca pe o ameninţare, o presiune, e pur şi simplu... eu nu pot să spun altceva dacă ştiu că nu pot să fac lucrurile respective şi ca să le fac am nevoie de sprijinul BN-ului care poate să mi-l dea sau nu. Am zis la început că nu am intrat în detalii foarte multe (...) pentru că măsurile astea, ca să fie puse în aplicare, vor presupune apoi şi propuneri mai precise care vor veni în BN, pe care să le discutăm şi să le aprobăm.

Însă eu am nevoie acuma de un acord, accept prin vot din partea BN-ului pe programul ăsta, ca să continui. Dacă nu îl am, înseamnă că agendele noastre nu sunt compatibile aproape deloc, sau pe lucrurile care pentru mine sunt esenţiale, şi atunci eu îmi depun mandatul. Deci da, luni, dacă programul ăsta nu e votat – că voi puteţi să ziceţi: dom-le, nu vrem să îl votăm, că nu scrie în statut, eu nu pot să vă oblig, că dacă nu facem cvorum nu avem şedinţă de BN, sau şi dacă facem cvorum şi voi nu vreţi să îl votaţi, nu pot să vă oblig, sau la fel, dacă votaţi împotrivă - doar că atuncea eu îmi asum consecinţele şi îmi prezint demisia şi trebuie un alt preşedinte care să poată să-şi pună în aplicare programul, probabil ales pe un alt program”.

”Deci da, ca să fie lucrurile mai clare, da, e o propunere pe care o fac, pentru sunt circumstanţele astea în care ne aflăm acuma şi eu, ca preşedinte, vă solicit votul pe programul ăsta, unde sigur că pot să fie ajustări dacă ne punem de acord, dar nu e intenţia mea să negociez acuma substanţa, pentru că sunt elemente cu care am candidat şi dacă nu mi le pot pune în aplicare atunci nu are rost să rămân ca preşedinte”, le-a transmis Dacian Cioloş colegilor săi din USR.”, a declarat Dacian Cioloş în şedinţă.

- „Dacă programul e respins – sigur, una e să discutăm anumite amendamente, dar eu, ca preşedinte am câştigat mandatul prin votul membrilor, promiţându-le că fac nişte lucruri şi pot să fac lucrurile alea cu susţinerea BN-ului, BN-ului trebuie să îi prezint un program care să mi-l accepte – dacă programul ăsta e respins luni, deci dacă eu nu am o susţinere în BN pentru programul ăsta, atuncea iau în considerare inclusiv să-mi depun mandatul, că nu are rost să-i mint pe oameni şi să spun că voi face nişte lucruri când eu nu am pârghiile să le fac”, a mai afirmat Cioloş.