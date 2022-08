Mașina a fost vopsită și are ca motiv principal lupii FOTO OLX

Una dintre cele mai inedite versiuni ale Daciei 1310, o Dacia Sport, a fost scoasă la vânzare pe OLX.

Mașina a fost vopsită de către proprietar și are ca motiv principal lupii. Alte modificări exterioare includ faruri cu tentă galbenă, jante din aliaj și extensii pentru aripile față, dar și pentru cele din spate, conform anunțului.

La interior fețele ușilor înglobează o sculptură cu un lup.

Interiorul este tapițat cu un material care pare a fi piele sau vinilin, cu bordul și fețele de uși cusute în acest tip de material, iar scaunele au un aspect sportiv, scrie promotor.

Piesa de rezistență este de departe schimbătorul de viteze. Acesta are forma unui pistol. Mai mult, lângă el, sub bord, există ornamente sub forma unor cartușe.

Compartimentul motor, dar și motorul, sunt vopsite cu auriu, iar capacul de la culbutori are o gravură care reproduce o plantă.

Mașina nu pornește, iar vânzătorul susține că nu știe de ce. Ar fi fabricată în anul 1989 și ar avea la bord doar 10,000 de kilometri, potrivit anunțului.

Prețul cerut pentru acest exemplar modificat este de 10,000 de euro.

Despre Dacia Sport

Dacia 1300 a avut multe variații de-a lungul timpului, din 1969 și până în 2004, când a fost produsă ultima berlină. Au existat multe facelift-uri, variante de caroserii și motoare. Totuși, una dintre cele mai interesante variante care a derivat din platforma bătrânei Dacii a fost Dacia Sport.

Dacia Sport, care a rezultat din conceptul Brașovia, era produsă la IATSA Ștefănești, o localitate din apropierea orașului Pitești. Mașina a suferit o serie de transformări pentru a ajunge în forma pe care o știm. În primul rând, trebuia făcută trecerea de la 4 la 2 uși. Distanța dintre punți a fost scurtată cu 20 de centimetri, astfel că mașina a ajuns una cu configurație 2+2, locurile din spate fiind aproape inutilizabile.

De asemenea, plafonul a fost aplecat către spate, pentru a se obține aspectul de coupe. Ca urmare a acestui lucru, luneta nu a mai putut fi utilizată. În schimb, în locul acesteia s-a potrivit la fix parbrizul.

Era un vehicul construit într-un mod artizanal.