Este Dacia la fel de apreciata precum marcile straine din oferta unei companii de inchirieri masini? Raspunsul specialistilor

Serviciile de inchirieri masini din Bucuresti pun la dispozitia clientilor o gama diversa de autoturisme, pentru a acoperi diferitele necesitati ale acestora. Intr-adevar, un om de afaceri care viziteaza Capitala pentru a participa la o conferinta are nevoi diferite de cele ale unui tata de familie care doreste sa plece alaturi de cei dragi in vacanta pentru una sau doua saptamani.

Imprejurarile in care oferta unei companii de inchirieri masini, spre exemplu FocusRent, este preferata in detrimentul cumpararii unui autoturism propriu sau utilizarii transportului in comun sunt numeroase, astfel incat si alegerile clientilor sunt cat se poate de diverse. Totusi, specialistii au remarcat, in ultimul timp, un fenomen interesant: Dacia, principala marca auto produsa in Romania, este cel putin la fel de apreciata ca brandurile produse in Germania, Franta, Italia, Japonia sau Coreea de Sud!

Modelele populare, in functie de clasa

Clientii isi aleg masina tinand cont de nevoile pe care le au, dar si de producator. Observand atent comportamentul lor si alegerile pe care le fac cel mai frecvent, se poate vorbi despre cele mai apreciate modele pentru fiecare categorie in parte: Economy, Luxury, SUV si 4×4 sau microbuze.

Pentru clasa Economy, modelele solicitate cel mai frecvent la compania de inchirieri masini FocusRent sunt urmatoarele: Dacia Logan, Ford Fiesta, Opel Corsa, Ford Focus si Skoda Octavia. Pretul variaza intre 18 si 30 de euro pe zi pentru o perioada mai mare de 26 de zile si intre 32 si 50 de euro pe zi pentru un interval mai mic de 4 zile.

In categoria SUV si 4×4, o masina romaneasca se afla de asemenea in top. Este vorba despre Dacia Duster, preferata in egala masura cu modele precum Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder sau BMW X5. Un Duster poate fi inchiriat pentru 30 de euro pe zi daca este vorba despre o perioada mai indelungata de timp sau pentru 60 de euro, daca este vorba despre cel mult patru zile.

Categoria Luxury contine trei modele preferate de majoritatea clientilor: Ford Mondeo, VW Passat si Audi A4. Preturile sunt intre 40 si 50 de euro pe zi pentru perioade mai indelungate si intre 65 si 75 de euro pe zi pentru 1 pana la 4 zile.

De asemenea, pot fi inchiriate si microbuze de 8 + 1 locuri. Modelele disponibile sunt VW Transporter si Mercedes Vito, iar preturile variaza intre 45 si 75 de euro pe zi, in functie de durata pentru care clientul are nevoie de ele.

Categorii de servicii de inchirieri masini disponibile

Dupa cum se observa, pretul unei masini este determinat nu numai de modelul ales, ci si de intervalul de timp pentru care este rezervat. Exista, din acest punct de vedere, trei mari categorii de servicii, dupa cum urmeaza:

• serviciul de scurta durata, cu un interval minim de o singura zi. Este ideal daca vrei sa faci o impresie deosebita la un eveniment la care ai fost invitat sau daca pleci intr-o scurta excursie in afara orasului;

• serviciul pe termen lung, gandit special pentru companii, care ofera numeroase beneficii financiare si fiscale;

• serviciul de inchirieri microbuze, potrivit pentru un teambulding cu colegii sau un concediu petrecut impreuna cu mai multi prieteni sau rude.

Indiferent de nevoile clientilor, Dacia se mentine in top, la firmele de inchirieri masini din Bucuresti! Alege si tu modelul care iti place, pentru a conduce in deplina siguranta, oriunde si oricand ai nevoie!