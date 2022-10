Un șofer de Dacia Spring a reclamat la ANPC că îi intră în mașină bucăți de frunze. Concluzia testelor făcute VIDEO

Numărul românilor care au cumpărat o mașină electrică a crescut anul acesta, în contextul creșterii prețului la combustibil.

Dacia Spring este unul dintre cele mai populare modele datorită prețului mic de achiziție. Mulți șoferi se declară mulțumiți de mașină, iar alții descoperă probleme pe care le anunță pe grupuri dedicate.

Este cazul unui șofer care a făcut o plângere la ANPC după ce a descoperit că îi intră bucăți de frunze în mașină, după cum a scris pe Facebook.

"Dragi posesori de Spring,

În urma unei sesizări către ANPC, legat de faptul că în habitaclu îmi intra resturi vegetale (flori de copac, bucăți de frunze de 3-4 mm, polenul și praful sunt la pachet), m-am prezentat la Darex Suceava pentru realizarea unor teste, împreună cu reprezentantul Renault Group venit de la Bucuresti.

După ce l-am umplut de frunze (mărunțite pentru a evidenția defectul sesizat) pe sacou, cămașă și pantaloni, concluzia a fost următoarea: CLIENTUL A INTRODUS FORȚAT ÎN SISTEMUL DE VENTILAȚIE FRUNZE TOCATE IAR PE TREAPTA PATRU RESTURILE VEGETALE AU INTRAT IN HABITACLUL (de fapt au intrat pe treapta (3 și 4) ale MAȘINII.

CLIENTUL NU RESPECTĂ MANUALUL, AUTO CONFORM.

Vă rog să urmăriți filmul din timpul testului și să trageți câteva concluzii. Înainte de test s-au verificat prezența filtrului și gurile de ventilație să fie curate", a scris șoferul pe pagina Dacia Spring România.

"Am făcut o nouă sesizare și am cerut să fie prezent un comisar ANPC pentru o nouă constatare. Dacă nu ați făcut vă rog să faceți, în final poate, cei de la ANPC îi obligă să rezolve problema", a precizat autorul postării, într-un comentariu.

Șoferi care reclamă probleme asemănătoare

În comentarii, câțiva șoferi precizează că au avut probleme similare.

"Poate atitudinea ta cam arțăgoasă, din final, cu măsuratul frunzelor l-a determinat pe inginer la rezoluția oferită."

"Și eu am sesizat în timpul MERSULUI că mi-au intrat SEMINȚE de copaci luate de vânt."

"Și eu am crezut că nu am filtru deloc, dar nu m-am agitat să investighez. Proabil trage aer pe lângă filtru cumva."

"Dacă tot ați făcute teste cu aerul, trebuia să îl întrebi și care este poziția conform manualului de utilizare în care se dezabureste simultan și parbrizul și geamurile."

"Unii zic că filtrul de polen ar trebui să rețină polenul, am impresia că granulele de polen sunt mai mititele otzara decât frunzele alea mărunțite."

"Ceva similar am pățit și eu cu ștergătorul spate, a ieșit fum din el. Concluzia celor de la Dacia, să nu îl mai folosesc excesiv și fără apă pe lunetă, deci tot vina mea."

"Atâta timp cât mașînă are filtru habitaclu, nu are voie să ajungă nimic în interior, mai ales bucățele de frunze. Ori lipsește acel filtru, ori este băgat mototolit în locaș."

"Eu am parcat în vara sub un copac și când am plecat nu am sesizat florile de la ștergător, multe și mici. La prima pornire a nins în mașină, treapta 1. De atunci, tot timpul mai îmi intră câteva de pe undeva."

"Eu am o frunză întreagă în gură de ventilație stânga, inițial am crezut că nu am filtru de polen dar acum m-am lămurit."

"Nu înțeleg ce nu a respectat clientul. Ce parte din manual nu a respectat clientul? Ce a făcut greșit clientul? Mare tupeu să zică că a tocat clientul frunze mărunte și le-a băgat forțat."