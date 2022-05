Românii care au achiziționat o Dacia Spring se laudă pe grupurile dedicate cu economiile pe care le-au făcut de când conduc o mașină electrică.

Unii dintre aceștia reușesc să călătorească cu mașina fără să cheltuiască un leu datorită programelor de susținere a achizițiilor de mașini nepoluante prin care autoturismele pot fi încărcate gratis la anumite pompe.

Ads

Unele supermarketuri au programe de fidelitate: dacă faci cumpărături de 500 lei/lună din magazin, primești cinci plinuri gratis.

Totuși, au fost si situații în care s-a renunțat la idee, după ce la pompă s-au iscat scandaluri.

Posesoarea unei Dacii Spring a anunțat pe un grup dedicat care este recordul personal la categoria zero cheltuieli pentru încărcare.

"Majoritatea ne-am luat Spring pentru economie costuri per deplasare, recordul meu până acum este de 6300 km cu ZERO Lei", a scris aceasta pe grupul Dacia Spring România, de pe Facebook.

Nu toată lumea este amatoare de gratuități

În comentarii, alți proprietari ai modelului electric de la Dacia se declară mulțumiți chiar dacă își încarcă mașina acasă, în timp ce alții spun că le-ar fi rușine să se laude cu astfel de gratuități.

Ads

"Scria un coleg că a parcurs 5000 km cu un consum de 250 kwati* 1 lei = 250 lei, cu un plin de benzină 50 litri* 8 lei litrul= 400 lei și autonomie 550 km...deci, tot este mult mai ieftin chiar dacă încarci de acasă."

"Cine are timp, merge cu 0 Lei, noi o încărcăm acasă, circulăm prin oraș, medie cam 25 km/zi și la curent e o diferență de vreo 200 kw la două luni.

Avem stații în Timișoara dar nu am timp de stat acolo."

"Mi-ar fi rușine să mă laud cu așa ceva. Și eu am electrică, dar nu umblu special după încărcări moka. O încarc acasă și tot e foarte convenabil. În plus stațiile unde se încarcă moka au fost dezafectate, în urmă unor altercații survenite între cei ca tine, care doreau să meargă doar gratis."

"Zero lei, clar este o utopie. Vorbim de zero lei după ce amortizezi investiția. Momentan ești în faza de amortizare. Doar nu ai luat mașina degeaba, cu zero lei."

"Mai vedem economie cînd trebuie să schimbi bateria."

Unii pot încărca gratis mașina la serviciu

"V-ați gândit că poate are gratuitate la încărcare de la locul de muncă? Sunt multinaționale care au așa ceva în parcări proprii, mai lăsați hate-ul și judecata deoparte. Nici eu n-am să stau vreodată la cozi la gratuitățile astea de la magazine decât dacă nevoia mă va împinge. De acord cu dvs, la cât costă o încărcare, care-ți oferă o autonomie generoasă, nu se merită."

Ads

Pontul dat de un șofer

"Alege-ți o muncă pe care o faci pe telefon sau laptop. Eu de exemplu preiau niște comenzi undeva la ora 23. Preluarea și pregătirea actelor îmi ia cam o oră. Aleg să merg cu mașina la încărcat în acea ora și să și muncesc. O fac la 23. E liber liber!"

Informații despre Dacia Spring

Dacia Spring dispune de un motor electric de 33 KW (45 CP), cuplat cu o baterie de 26,8 KWh care asigură o autonomie de 230 km conform ciclului WLTP şi de 305 km conform ciclului WLTP City (care cuprinde doar partea urbană a ciclului omologat).

Modelul beneficiază, în serie, de numeroase echipamente de siguranţă, printre care: limitator de viteză, ABS, ESP, repartitor electronic al forţei de frânare, şase airbag-uri, apel de urgenţă (buton SOS), aprindere automată a farurilor şi frânare automată de urgenţă.

Garanţia oferită este de trei ani sau 100.000 km pentru vehicul, respectiv de opt ani sau 120.000 km pentru bateria electrică.

Reprezentanţii constructorului precizează că livrările vor continua în mod susţinut către toţi clienţii care au lansat deja o comandă fermă.

La sfârşitul lunii octombrie, Dacia Spring înregistrase peste 30.000 de comenzi la nivel european.