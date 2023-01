Românii care s-au apucat de taximetrie cu Dacia Spring: "Vă ajunge bateria pentru o zi de muncă?"

Tot mai mulți români sunt interesați să cumpere o mașină electrică, tentați de economiile pe care le fac cu combustibilul.

Cea mai populară rămâne Dacia Spring, datorită prețului mai mic de achiziție. Unii dintre cei care au achiziționat mașina o folosesc ca taxi și câștigă bani din transportul de persoane.

Este cazul unui român care a depus documentația necesară și a obținut autorizația pentru a folosi mașina electrică de la Dacia ca taxi, după cum a scris într-o postare pe Dacia Spring România: "Agreare taxi gata".

În comentarii, acesta a precizat că cea care va face servicii de taximetrie este mama sa: "Lucrează mama, e pensionară, se plictisește acasă."

Se agreează dacă e cu 4 locuri?

În comentarii, mai mulți dintre membrii grupului au avut tot felul de curiozități. Unii s-au mirat că a obținut autorizație, deși mașina are doar 4 locuri.

"Da legea spune maxim 5 locuri, de minim nu scrie nimic."

"Trebuie să ai patru portiere, atât."

"Nici aia nu e obligatoriu, scrie o portieră în dreptul fiecărei banchete, avem și un dokker la taxi în oraș cu 3 uși."

"Nu există dimensiuni minime pentru taxi? Cum naiba merge la taxi buburuza aia?"

"Cu 50 km/h în oraș."

"Spring-ul nu e mașină de 4 persoane"

"Spring-ul nu e mașină de 4 persoane, cum am văzut un videoclip recent, cred că fiecare avea în jur de 120 - 130 kg și se plângeau că nu au loc în mașină, nu e mașină pentru cei care au peste 180 cm înălțime, în mod sigur."

"Este și pentru persoane înalte. Am făcut și eu “experimentul” ăla, dar n-am adunat decât vreo 450 kg. Am pus la volan unul înalt de vreo 1,9 m și a fost OK."

"Pe vremuri Tico a fost campion la taxi. De ce nu și Spring?"

"Dacă te lasă să cari patru persoane de câte 90 de kilograme fiecare, te încadrezi la cele 360 de kilograme total sarcină. Decât cu termice care poluează, mai bine fără noxe cu Dacia Spring!"

"Și la Suceava este din 2021 decembrie una la taxi și am 53.000 km."

"Va ajunge bateria pentru o zi de muncă?"

"Lucrează mama, e pensionară, pentru alea 4-5 ore cât lucrează ajunge", a răspuns autorul postării.

"Consumă puțin la viteze de oraș. Acum e și cald afară."

"Și eu Spring, cam 100 km fac acum, bine nu mă duc cu ea la zero! Mă gândesc că pentru taxi îți trebuie ceva autonomie să faci bani vreo 6 ore minim de condus, dacă pierzi 2 ore la o stație de încărcat, asta dacă o găsești liberă sau funcțională."

"Și te cheamă unul cu 4 oameni și bagaje, ce faci? Mergi degeaba până la el?"

"Riscul meseriei, îl rog să facă comandă la combi."

"Este și la Tg-Mureș una de la începutul Spring-ului!"

"Noi mergem în fiecare dimineață cu buburuza. Suntem cinci: trei studenți la facultate, eu și soția la serviciu. Este foarte ok".