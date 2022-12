Recordul de kilometri parcurși cu o Dacia Spring: "O singură problemă a fost iarna trecută"

Tot mai mulți români sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, iar Dacia Spring este printre cele mai populare, datorită prețului mai mic la care este vândută.

Dacia a vândut 10.000 de autovehicule Dacia Spring în România, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Dacia a scumpit din nou modelul său electric produs în China, Dacia Spring, al cărui preț a ajuns la 22.100 de euro în luna octombrie, de la 21.800 de euro anterior, ultima scumpire având loc în luna august. Mașina costă acum cu peste 2.000 de euro mai mult decât atunci când a fost lansată.

Unii dintre cei care sunt tentați să cumpere modelul electric de la Dacia încă documentează și adresează întrebări pe grupurile dedicate.

Este cazul unei românce care a vrut să afle care este recordul de kilometri parcurși cu Dacia Spring, după cum a întrebat pe Facebook.

"Mă întreb: care este durata de viață în km a unui Spring? Vă rog să spuneți care este "recordul" de km pe care l-a parcurs mașinuța", a întrebat aceasta pe grupul Dacia Spring România.

"73.335 km și nu îmi dă vreun semn de slăbiciune"

În comentarii, proprietarii de mașini Dacia Spring au menționat recordurile lor.

"Am eu 73.335 km și nu îmi dă vreun semn de slăbiciune! O singură problemă a fost iarna trecută când am luat-o la -22 grade nu m-a lăsat să o mai pornesc și îmi apărea "defecțiune electrică", am văzut că mulți au avut pe atunci problema aceasta, în rest toate bune.

Pentru ridesharing o folosesc, bine, mulți sunt foarte încântați de ea și mai sunt și hateri din ăia, dar încerc să nu îi bag în seamă, mai fac tot felul de comentarii deplasate dar știi cum e gura lumii. Câinele latră, noi mergem înainte, dar în principiu oamenii sunt mulțumiți."

"Eu am 37k în 7 luni. La -4 grade autonomie de 160km."

"Eu am 44k și viața bateriei 95%."

"Motorul electric poate face lejer milionul de kilometri și fără să piardă din eficiență.

Problema se pune la restul pieselor așa zise "consumabile" și la rezistența tablei la coroziune.

Dacă tabla o poți proteja, cu piesele gen suspensie, articulații, frâne, etc nu ai ce să faci, decât să le înlocuiești când le vine timpul.

La un EV pleci din start fără grijă a tot ce înseamnă motor termic și în cazul Spring, cutie de viteze.

Desigur că poți avea și probleme pe partea electrică, dar astea se cam descoperă în perioada de garanție.

Ultimul lucru de care să îți faci griji este bateria.

La Spring o ai garantată 8 ani sau 120K km.

În general bateriile țin mult mai mult și tot ce pierzi este range, cu trecerea timpului.

Dacă nu a avut un defect care să se arate la garanție, ai 99% șanse să meargă până se degradează, îndeajuns încât să vrei să o schimbi cu ceva mai nou.

De ex în 10 ani nu o să mai faci 240 km vara, ci doar 180km (un caz exagerat de degradare).

Oricum, sunt puțini care țin o mașînă peste 10 ani.

10 ani sunt mulți pentru cum sunt gândite lucrurile în ziua de azi.

Producătorii de mașini nu fac banii adevărați din vânzarea lor, ci din piese de schimb și servicii."

"Am 47.437 km, nici un semn de slăbiciune."

"Estimez că la vechimea de 12 ani vor apărea probleme"

"Mai întâi ar trebui definită durata de viață a unei mașini. Cu întreținere și reparații poate fi prelungită la infinit, aș zice că durata de viață este până în momentul în care costul reparațiilor este prea ridicat raportat la valoarea de piață a mașinii, Mai contează și proprietarul, unii păstrează mașinile pe termen lung indiferent de costul reparațiilor, alți la prima reparație mai scumpă spun că e dusă și scapă de ea.

La o mașină electrică avem caroseria și bateria care ne-ar da durata de viață, consumabilele presupunem că vor fi mereu relativ noi. Estimez că la vechimea de 12 ani vor apărea probleme cu autonomia scăzută și începe să deranjeze și rugină, moment în care fiecare va decide dacă mai e rentabil să bage bani în ea. Ideea e că nu avem nici un termen fix și nici un număr de km, durata de viață depinzând de ambele, mai contează și întreținerea cât și unde au fost făcuți km.

Sunt multe variabile, și la fosile auzim de mașină dată la Rabla la 150k km, pe când altul a ajuns la milionul de km cu același tip de mașină. La Spring suntem limitați totuși de baterie, la un moment dat vom încarcă și vom pleca cu frică la un drum de 50 km, vom ști asta și din timpul de încărcare, cu cât scade capacitatea bateriei, mașina se va încărca mai repede dar va avea și un range mai mic."